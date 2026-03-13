काउंसलिंग खत्म, फिर भी 783 मेडिकल पीजी सीटों के लिए कोई दावेदार नहीं

कर्नाटक Karnataka में पोस्टग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों Medial Seats को लेकर इस वर्ष चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी राज्य में 783 यानी 16 फीसदी मेडिकल सीटें खाली रह गई हैं। अकादमिक वर्ष 2023-24 में भी 478 सीटें खाली थीं। पिछले वर्ष 2024-25 में 3,806 सीटों में से 428 सीटें (10 फीसदी) खाली रह गई थीं, लेकिन ये सभी प्री- व पैरा-क्लिनिकल विषयों की थीं। लेकिन, इस वर्ष पहली बार क्लिनिकल और लोकप्रिय शाखाओं में भी सीटें खाली रहना चिंता का विषय बन गया है। इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।