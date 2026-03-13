AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए कर्नाटक सरकार की पहल, रिस्पॉन्सिबल Artificial Intelligence कमेटी का गठन



इस कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को बेंगलूरु में आयोजित की गई। बैठक में AI के उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस पैनल की अध्यक्षता उद्योग जगत के वरिष्ठ विशेषज्ञ और इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन कर रहे हैं, जबकि एआई विशेषज्ञ एन. मंजुला को कमेटी का सह-अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में उद्योग, शिक्षाविदों, कानून और सार्वजनिक नीति से जुड़े कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन विशेषज्ञों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी तंत्र में एआई तकनीक का इस्तेमाल नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई आधारित सिस्टम नागरिकों के अधिकारों और गोपनीयता का सम्मान करें।