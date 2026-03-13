नवांकुर सखियों को दिया आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने का प्रशिक्षण

शाजापुर. जन अभियान परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था कंचन वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में शहर के आदर्श नवीन नगर क्षेत्र में दो दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में संस्था से जुड़ी नवांकुर सखियों को आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने की विधि सिखाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू स्तर पर छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना रहा।
प्रशिक्षण इंदौर की आधार फूड कंपनी की संचालिका ज्योति फड़के द्वारा दिया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने, पैकेजिंग और बाजार में बिक्री की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में घर पर तैयार किए गए खाद्य उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है, क्योंकि उपभोक्ता शुद्धता और पारंपरिक स्वाद को अधिक महत्व दे रहे हैं।
प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि आधार फूड कंपनी द्वारा शाजापुर जिले में साबूदाना पापड़ और चिप्स निर्माण का कार्य प्रारंभ करने की योजना है। इससे स्थानीय स्तर पर नवांकुर सखियों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। संस्था की सचिव गायत्री वर्मा ने प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस तरह के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शाजापुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग