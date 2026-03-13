नवांकुर सखियों को दिया आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण इंदौर की आधार फूड कंपनी की संचालिका ज्योति फड़के द्वारा दिया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने, पैकेजिंग और बाजार में बिक्री की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में घर पर तैयार किए गए खाद्य उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है, क्योंकि उपभोक्ता शुद्धता और पारंपरिक स्वाद को अधिक महत्व दे रहे हैं।