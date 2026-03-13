ग्राम सिहोदा में प्राकृतिक खेती और नरवाई प्रबंधन पर किसान संगोष्ठी आयोजित

संगोष्ठी में डॉ. स्मृति व्यास ने किसानों को शासन की मंशा के अनुरूप कम से कम एक एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम होती है और भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। किसानों को जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र और दसपर्णी अर्क तैयार करने की विधि तथा आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है, जिससे दीर्घकाल में उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।