27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

Sarv Hindu Utsav Committee Spreads Holi Cheer with Simplicity and Natural Colors in Shajapur

शाजापुर. सर्व हिंदू उत्सव समिति एवं होली उत्सव समिति ने होली पर्व की शुरुआत सादगी और सामाजिक सरोकार के साथ की। शुक्रवार को समिति पदाधिकारी नगर की विभिन्न बस्तियों में पहुंचे और बच्चों के साथ होली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर बच्चों को पिचकारी, रंग और मिठाइयां वितरित कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

शाजापुर

image

Ashish Sikarwar

Feb 27, 2026

बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को बांटी पिचकारी, रंग और मिठाइयां

शाजापुर. सर्व हिंदू उत्सव समिति एवं होली उत्सव समिति ने होली पर्व की शुरुआत सादगी और सामाजिक सरोकार के साथ की। शुक्रवार को समिति पदाधिकारी नगर की विभिन्न बस्तियों में पहुंचे और बच्चों के साथ होली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर बच्चों को पिचकारी, रंग और मिठाइयां वितरित कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर वर्ग का बच्चा होली की खुशियों में सहभागी बन सके। समिति द्वारा होली पर्व से संबंधित पंपलेट का भी वितरण किया गया।

पांच दिवसीय परंपरा को निभाने की तैयारी

नगर में पांच दिनी होली उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसे इस वर्ष भी उत्साहपूर्वक निभाया जाएगा। समिति पदाधिकारी नगरवासियों से सहयोग लेकर प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि सामाजिक समरसता और भाईचारे के संदेश के साथ होली मनाई जाएगी। कार्यक्रम में सर्व हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष पं. आशीष नागर, महासचिव मनीष सोनी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पर्व को सामूहिक रूप से मनाने का संदेश दिया।

प्राकृतिक रंगों के उपयोग पर विशेष जोर

समिति ने इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रंगों से होली मनाने का निर्णय लिया है। पदाधिकारियों द्वारा टेसू के फूल एकत्रित किए जा रहे हैं, जिनसे पारंपरिक रंग तैयार किए जाएंगे। अध्यक्ष पं. आशीष नागर ने कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और खुशियां बांटने का पर्व है, जिसे सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी तरीके से मनाना चाहिए। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से जहां स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, वहीं भारतीय परंपरा को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

तहसीलदार ने 300 कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण
शाजापुर
डिजिटल प्लेटफॉर्म और मकान सूचीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 09:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / Sarv Hindu Utsav Committee Spreads Holi Cheer with Simplicity and Natural Colors in Shajapur

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तहसीलदार ने 300 कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म और मकान सूचीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर
शाजापुर

बच्चों को बताया रंगों का महत्व, कौटिल्य में धूमधाम से मनाया होली पर्व

परिसर में बनाई होलिका, रंग-गुलाल से सराबोर रहे बच्चे
शाजापुर

अहमदाबाद से बिहार जा रहे ट्रक में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

शाजापुर

सामाजिक न्याय दिवस पर विधिक जागरूकता का संदेश

महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई अधिकारों की जानकारी
शाजापुर

सहज की शिक्षा और लगन लाई रंग, आईआईएम रांची में मिला प्रवेश

सामान्य परिवार से देश की शीर्ष एमबीए संस्था तक का प्रेरक सफर
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.