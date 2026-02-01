Sarv Hindu Utsav Committee Spreads Holi Cheer with Simplicity and Natural Colors in Shajapur

शाजापुर. सर्व हिंदू उत्सव समिति एवं होली उत्सव समिति ने होली पर्व की शुरुआत सादगी और सामाजिक सरोकार के साथ की। शुक्रवार को समिति पदाधिकारी नगर की विभिन्न बस्तियों में पहुंचे और बच्चों के साथ होली का उत्सव मनाया। इस अवसर पर बच्चों को पिचकारी, रंग और मिठाइयां वितरित कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर वर्ग का बच्चा होली की खुशियों में सहभागी बन सके। समिति द्वारा होली पर्व से संबंधित पंपलेट का भी वितरण किया गया।