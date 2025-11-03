मानव-वन्यजीव संघर्ष नहीं रुका तो बंद होगी सफारी

राज्य Karnataka में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मद्देनजर वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो सफारी पर्यटन को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
चामराजनगर में रविवार को आयोजित एक बैठक में मंत्री ने यह चेतावनी दी। अधिकारियों ने बताया कि मानव संसाधन की कमी के कारण संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करना संभव नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसे में सफारी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को पुन: नियुक्त कर इन क्षेत्रों में भेजा जाए।
मंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों में चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएं ताकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वन्यजीव जंगलों के भीतर ही रहें। मंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय सहभागिता के बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीण युवाओं को सक्रिय रूप से इन प्रयासों में शामिल किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग