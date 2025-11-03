मानव-वन्यजीव संघर्ष नहीं रुका तो बंद होगी सफारी

मंत्री ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों में चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएं ताकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वन्यजीव जंगलों के भीतर ही रहें। मंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय सहभागिता के बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीण युवाओं को सक्रिय रूप से इन प्रयासों में शामिल किया जाएगा।