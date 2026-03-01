कर्नाटक की राजनीति में बड़ा भूचाल! क्या इस्तीफा देने वाले हैं CM सिद्धारमैया? BJP का चौंकाने वाला दावा

Karnataka Politics: कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवादी नारायणस्वामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर तीखा हमला बोला। BJP राज्य कार्यालय जगन्नाथ भवन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सिद्धरामैया को 'आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर' करार दिया और दावा किया कि वे जल्द ही पद से इस्तीफा दे देंगे। नारायणस्वामी ने कहा कि सिद्धरामैया ने अपना पूरा जीवन राजनीति में बिताया है और अक्सर कहते हैं कि वे सांस चलते रहने तक जनसेवा में बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने पूछा, 'राजनीति उनकी जिंदगी रही है, लेकिन राज्य की जनता ने उन्हें राजनीतिक जीवन दिया, उन्होंने जनता को क्या दिया?'