अनुदान और समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

संघ के महासचिव वसंत कुमार शेट्टी ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों को प्रति छात्र केवल 9,000 रुपए मासिक अनुदान दिया जा रहा है, वह भी साल में सिर्फ 10 महीनों के लिए। बढ़ती महंगाई के दौर में यह अनुदान पूरी तरह अपर्याप्त है। उन्होंने बताया कि जहां सरकारी सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों के शिक्षकों को 60,000 से 80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, वहीं एनजीओ संचालित विशेष विद्यालयों के शिक्षकों को मात्र 20,250 रुपए मानदेय दिया जाता है। लगभग 40,000 रुपए के इस वेतन अंतर के कारण योग्य और अनुभवी शिक्षक इन विद्यालयों में काम करने से हिचक रहे हैं।