डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं : कृष्ण बैरेगौड़ा

कर्नाटक Karnataka सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को जानकारी दी कि फिलहाल डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो लाइन Namma Metro Line के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य धीरज मुनिराजू के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की ओर से यह बात कही।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि नम्मा मेट्रो का विस्तार देवनहल्ली स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआइए) से आगे करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि शहर को केआइए से जोडऩे वाली मेट्रो लाइन के 2027 तक चालू होने की संभावना है।मंत्री ने कहा कि यदि डोड्डबल्लापुर तक मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव आता है, तो पहले उसे व्यापक गतिशीलता योजना के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष मूल्यांकन और मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार उपयुक्त समय पर ऐसा प्रस्ताव समिति को भेज सकती है, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
इस मुद्दे को उठाते हुए मुनिराजू ने कहा कि डोड्डबल्लापुर में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं, इसलिए मेट्रो का विस्तार बेहद जरूरी है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, भाजपा विधायक वेदव्यास कामत को मंत्री ने बताया कि मेंगलूरु सिटी विधानसभा क्षेत्र के स्टेडियमों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 35 लाख रुपए के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है।
भाजपा विधायक ऐहोल दुर्योधन महालिंगप्पा के सवाल पर आबकारी मंत्री आर.बी. थिम्मापुर ने कहा कि किराना दुकानों में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री के कारण छोटे बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं।मंत्री ने बताया कि रायबाग विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान 357 छापे मारे गए। इस दौरान 322 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, 370 लीटर शराब और सात वाहन जब्त किए गए हैं।
