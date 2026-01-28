28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं : कृष्ण बैरेगौड़ा

कर्नाटक Karnataka सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को जानकारी दी कि फिलहाल डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो लाइन Namma Metro Line के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य धीरज मुनिराजू के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की ओर से यह बात कही। मंत्री [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Jan 28, 2026

file photo

कर्नाटक Karnataka सरकार ने मंगलवार को विधानसभा को जानकारी दी कि फिलहाल डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो लाइन Namma Metro Line के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य धीरज मुनिराजू के सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की ओर से यह बात कही।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि नम्मा मेट्रो का विस्तार देवनहल्ली स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआइए) से आगे करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि शहर को केआइए से जोडऩे वाली मेट्रो लाइन के 2027 तक चालू होने की संभावना है।मंत्री ने कहा कि यदि डोड्डबल्लापुर तक मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव आता है, तो पहले उसे व्यापक गतिशीलता योजना के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष मूल्यांकन और मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार उपयुक्त समय पर ऐसा प्रस्ताव समिति को भेज सकती है, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

इस मुद्दे को उठाते हुए मुनिराजू ने कहा कि डोड्डबल्लापुर में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं, इसलिए मेट्रो का विस्तार बेहद जरूरी है।

मेंगलूरु में स्टेडियमों के लिए 35 लाख मंजूर

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, भाजपा विधायक वेदव्यास कामत को मंत्री ने बताया कि मेंगलूरु सिटी विधानसभा क्षेत्र के स्टेडियमों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 35 लाख रुपए के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है।

अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई

भाजपा विधायक ऐहोल दुर्योधन महालिंगप्पा के सवाल पर आबकारी मंत्री आर.बी. थिम्मापुर ने कहा कि किराना दुकानों में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री के कारण छोटे बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं।मंत्री ने बताया कि रायबाग विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान 357 छापे मारे गए। इस दौरान 322 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, 370 लीटर शराब और सात वाहन जब्त किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 06:19 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं : कृष्ण बैरेगौड़ा

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूल की दान की गई जमीन पर कब्जा, 50 एकड़ भूमि लूटी गई

डॉ. के. सुधाकर
बैंगलोर

नेहरू की बनाई कंपनी का 90 फीसदी बाजार पर था कब्जा, टाटा ने ऐसे किया बर्बाद

HMT watches museum, HMT Watches History
कारोबार

‘डीके, डीके कौन चिल्ला रहा है?’ बेंगलुरु रैली में समर्थकों पर भड़के सिद्धारमैया, मंच पर दिखा तनाव

राष्ट्रीय

शरावती परियोजना से विस्थापित किसानों की भूमि का सर्वे पूरा : बंगारप्पा

मधु बंगारप्पा
बैंगलोर

आलोचना को देशद्रोह बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.