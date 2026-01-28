डोड्डबल्लापुर तक नम्मा मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं : कृष्ण बैरेगौड़ा

मंत्री ने स्पष्ट किया कि नम्मा मेट्रो का विस्तार देवनहल्ली स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआइए) से आगे करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि शहर को केआइए से जोडऩे वाली मेट्रो लाइन के 2027 तक चालू होने की संभावना है।मंत्री ने कहा कि यदि डोड्डबल्लापुर तक मेट्रो विस्तार का कोई प्रस्ताव आता है, तो पहले उसे व्यापक गतिशीलता योजना के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष मूल्यांकन और मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार उपयुक्त समय पर ऐसा प्रस्ताव समिति को भेज सकती है, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।