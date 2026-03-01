पीयू बोर्ड परीक्षा मेंं फ्रेशर्स को मिले रिपीटर्स के प्रश्न पत्र

परीक्षा खत्म होने के बाद जब उन्होंने अन्य सहपाठियों से चर्चा की, तब उन्हें गलती का पता चला। इसके बाद वे तुरंत परीक्षा कक्ष में गईं और अधिकारियों को जानकारी दी। अपनी गलती स्वीकार करते हुए अधिकारियों ने उन्हें नया प्रश्नपत्र दिया, लेकिन उसे हल करने के लिए केवल 30 मिनट का समय दिया गया।छात्राओं का कहना है कि यह समय पर्याप्त नहीं था। उन्होंने बताया, कुछ प्रश्न हमारे सिलेबस से जुड़े थे, इसलिए हमें तुरंत समझ नहीं आया कि पेपर गलत है। लेकिन कई सवाल हमारे पढ़े हुए विषयों से बाहर थे। जब हमने अधिकारियों से पूछा, तब हमें नया पेपर दिया गया, लेकिन केवल आधे घंटे में पूरा करने को कहा गया।