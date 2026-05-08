नीट परिणाम से पहले ही अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू

यह कदम कर्नाटक में मेडिकल और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए उठाया गया है। पिछले वर्षों में कई अभ्यर्थी नीट National Eligibility-cum-Entrance Test परिणाम घोषित होने के बाद पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू करते थे। इसके कारण काउंसलिंग की अंतिम तिथि के करीब भारी भीड़, देरी और तकनीकी समस्याएं सामने आती थीं। इस बार नीट NEET परिणाम का इंतजार किए बिना पहले से जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि परिणाम घोषित होने के बाद प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा सके और अंतिम समय की परेशानियों से बचा जा सके।