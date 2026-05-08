कोविड से मिली सीख, स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र शुरू

मंत्री ने कहा, कोविड महामारी Covid Pandemic के दौरान समन्वय की कमी महसूस हुई थी, जिसे दूर करने के लिए इस तरह की व्यवस्था आवश्यक है। यह केंद्र आपात परिस्थितियों में समय पर निर्णय लेने, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य करेगा। संक्रामक रोग, आगजनी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत प्रत्येक राज्य में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं।