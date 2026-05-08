सागर में बेसूरु परमाणु संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि पश्चिमी घाट जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में परमाणु संयंत्र स्थापित करना विनाशकारी साबित हो सकता है। लोगों ने पहले से चल रही शरावती पंप स्टोरेज परियोजना का भी विरोध किया और कहा कि मलनाड क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पूर्व उपमुख्यमंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने भी परियोजना का विरोध करते हुए सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई परियोजना लागू नहीं की जानी चाहिए।