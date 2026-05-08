अजनबी दिलीप के स्टेम सेल ने थामी समीक्षा की जिंदगी की डोर

इस भावुक मुलाकात के दौरान गैर-लाभकारी रक्त स्टेम सेल डोनर केंद्र डीकेएमएस DKMS ने भारत में ट्रांसफ्यूजन-डिपेंडेंट (रक्ताधान पर निर्भर) थैलेसीमिया से पीडि़त 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (एचएलए) टाइपिंग की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य स्टेम सेल प्रत्यारोपण Stem Cell Transplant तक पहुंच आसान बनाना और डोनर का इंतजार कर रहे हजारों बच्चों को नई उम्मीद देना है। दिलीप ने बताया कि जब उन्होंने स्टेम सेल डोनर के तौर पर पंजीकरण कराया था, तब ज्यादा नहीं सोचा था। आज समीक्षा से मिलकर महसूस हुआ कि किसी की खुशी की वजह बनने से बढकऱ कुछ भी नहीं है। वह जिंदगी से भरी हुई है।