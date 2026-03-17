अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं! कर्नाटक में कांग्रेस में महिला नेत्री ने अपने नेता से बताया खतरा, PM मोदी से लगाई गुहार

Karnataka Congress: कर्नाटक में कांग्रेस की महिला नेत्री ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला नेत्री ने अपने सहयोगी पर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है और सुरक्षा की गुहार लगाई। महिला नेता ने सहयोगी पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया है। दरअसल, नेता महिला कांग्रेस की राज्य सचिव हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है।