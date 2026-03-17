राज्य सभा चुनाव में विपक्ष के साथ हो गया खेला! जानें किन जगहों पर हुई क्रॉस वोटिंग

Rajya Sabha Elections: 10 राज्यों की 37 राज्य सभा सीटों का सोमवार को चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। इनमें से पहले ही 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। सोमवार को तीन राज्यों की 11 सीटों पर चुनाव हुए। 37 सीटों में से एनडीए ने 22 सीटें जीती। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को 15 सीटों पर जीत मिली। वहीं एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ। इसके अलावा विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ।