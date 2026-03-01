कड़े इंतजामों के बीच एसएसएलसी परीक्षाएं शुरू

केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्र-छात्राएं अंतिम समय तक किताबों और नोट्स को दोहराते नजर आए। कुछ विद्यार्थी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते दिखे, वहीं कई शांत बैठकर मन को एकाग्र करने का प्रयास करते रहे। अभिभावकों के चेहरों पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ झलक रही थीं, जबकि अधिकांश छात्र आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस की कड़ी निगरानी रही और कई स्थानों पर यातायात को नियंत्रित किया गया, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो।