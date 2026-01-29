समय रहते जांच व उपचार से सर्वाइकल कैंसर को हराना संभव : किदवई निदेशक

संस्थान के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णप्पा ने कहा कि किसी भी प्रकार का कैंसर Cancer हो, यदि शुरुआती अवस्था में उपचार कराया जाए तो मरीज स्वस्थ हो सकता है। बदलती जीवनशैली और गलत आदतें कैंसर का कारण बन रही हैं, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए।स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. शोभा ने कहा कि वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित सॉफ्टवेयर और इमेज आधारित तकनीक के माध्यम से कैंसर स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने सलाह दी कि लोग स्वस्थ रहते हुए ही नियमित कैंसर जांच कराएं। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को समय-समय पर जांच कराना अत्यंत आवश्यक है।