Good News: बर्थडे और एनिवर्सरी पर मिलेगी छुट्टी, पुलिसकर्मियों की हुई मौज; इस राज्य की सरकार ने जारी किए आदेश

कर्नाटक में पुलिसकर्मियों को मिलेगी छुट्टी (Photo-IANS)
कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी यूनिट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ के अवसर पर अनिवार्य रूप से अवकाश दिया जाए।
सर्कुलर में कहा गया है कि इन खास मौकों पर छुट्टी लेने से पुलिसकर्मियों को भावनात्मक रूप से तरोताजा होने, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और कर्तव्य व निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे तनाव कम होता है, मनोबल बढ़ता है और कुल मिलाकर कार्यक्षमता व उत्पादकता में सुधार होता है।
DGP ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी यूनिट अधिकारी जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर छुट्टी मांगने वाले पुलिसकर्मियों को बिना किसी चूक के अवकाश प्रदान करें। आदेश के सख्त पालन की जिम्मेदारी यूनिट प्रमुखों पर होगी।
सर्कुलर में इस पहल को एक मानवीय कदम बताते हुए कहा गया है कि यह पुलिसकर्मियों के त्याग को पहचानने के साथ-साथ निष्ठा, अनुशासन और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा, जिससे पुलिस बल के प्रदर्शन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
