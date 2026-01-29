Good News: बर्थडे और एनिवर्सरी पर मिलेगी छुट्टी, पुलिसकर्मियों की हुई मौज; इस राज्य की सरकार ने जारी किए आदेश

कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष एसई सुधींद्र के अनुसार, कर्नाटक जैव ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्सुक है। सुधींद्र गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे संस्करण में बोल रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ओएनजीसी और गेल सहित प्रमुख भारतीय और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के साथ-साथ नीति निर्माताओं ने भी भाग लिया।

