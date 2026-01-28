सरकारी स्कूल की दान की गई जमीन पर कब्जा, 50 एकड़ भूमि लूटी गई

सांसद ने बताया कि डोड्डबल्लापुर, नेलमंगला और होसकोटे में किसानों को खेती के लिए उपजाऊ भूमि नहीं मिल रही है। जंगमकोटे में ढाई हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के औद्योगिक विकास मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार गांवों को बर्बाद कर रही है। किसानों से 50-60 लाख रुपये में जमीन खरीदकर तीन महीने में एक करोड़ रुपए में बेची जा रही है।