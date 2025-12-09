Orange Vs Mosambi Vs Kinnow: संतरा, मौसंबी या किन्नू, स्वाद और सेहत के हिसाब से कौन है नंबर 1?

Healthy fruit choices in winter| फोटो सोर्स – Freepik
Orange Vs Mausambi Vs Kinnow: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में संतरा, मौसंबी और किन्नू की भरमार हो जाती है। ये तीनों फल देखने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में इनके Taste, Property और Benefits बिल्कुल अलग-अलग है। अगर आप भी इन तीनों में फर्क नहीं समझ पाते और जानना चाहते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सा फल सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आइए जानते हैं इन तीनों फलों में क्या अंतर है और किसे कब खाना चाहिए।
संतरा मोटे छिलके वाला होता है, इसका साइज बड़ा और Dark Orange कलर होता है। वहीं मौसंबी हल्के पीले-हरे रंग की, छोटे और पतले छिलके होते हैं। वहीं किन्नू दिखने में संतरे जैसा ही होता है, पर थोड़ा छोटा और ज्यादा रस वाला होता है।
संतरे का स्वाद खट्टा -मीठा होता है, जो मुंह में पानी ला देता है। वहीं मौसंबी मीठी होती है, उसमें कोई खट्टापन नहीं होता है। छोटे बच्चों की भी फेवरेट होती है। किन्नू थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, जिसे खट्टा खाने वाले लोग बेहद पसंद करते हैं।
तीनों फलों में विटामिन-सी भर-भर के होता है। एक संतरे में रोजाना की जरूरत का 70% Vitamin-C मिलता है। मौसंबी पेट की समस्याओं के लिए एक रामबाण हल हो सकता है, खासकर गैस और Acidity में। वहीं किन्नू में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो कि वजन कम करने में मदद करता है।
आयुर्वेद में इन तीनों फलों को बहुत फायदेमंद माना गया है। मौसंबी शरीर की गर्मी और एसिडिटी को कम करती है। बुखार आने पर वैद्य जी मौसंबी का जूस पीने को कहते हैं क्योंकि ये शरीर को ठंडक देती है। वहीं संतरा सर्दी-खांसी के लिए रामबाण हल हो सकता है। इसे आप गर्म पानी में उबालकर पिए तो गले की खराश भी दूर होती है। किन्नू पेट साफ रखता है और लीवर को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट इनमें से कोई एक फल जरूर खाओ क्योंकि इससे इम्युनिटी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही एक बात का खास ख्याल रखना जरूरी है कि इन्हें हमेशा दिन में ही खाना चाहिए, रात को नहीं। क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और रात को खाने से सर्दी-खांसी हो सकती है।
संतरे का जूस सुबह खाली पेट पिया जा सकता है ये आपकी एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। मौसंबी का जूस खाना खाने के बाद पिया जाए तो ये पाचन को दुरुस्त(Correct) कर सकता है। आप किन्नू को चाट मसाला लगाकर खा सकते है, इसके खट्टे-मीठें टेस्ट से आपको मजा आ जाएगा।
