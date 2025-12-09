Orange Vs Mosambi Vs Kinnow: संतरा, मौसंबी या किन्नू, स्वाद और सेहत के हिसाब से कौन है नंबर 1?

आयुर्वेद में इन तीनों फलों को बहुत फायदेमंद माना गया है। मौसंबी शरीर की गर्मी और एसिडिटी को कम करती है। बुखार आने पर वैद्य जी मौसंबी का जूस पीने को कहते हैं क्योंकि ये शरीर को ठंडक देती है। वहीं संतरा सर्दी-खांसी के लिए रामबाण हल हो सकता है। इसे आप गर्म पानी में उबालकर पिए तो गले की खराश भी दूर होती है। किन्नू पेट साफ रखता है और लीवर को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट इनमें से कोई एक फल जरूर खाओ क्योंकि इससे इम्युनिटी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही एक बात का खास ख्याल रखना जरूरी है कि इन्हें हमेशा दिन में ही खाना चाहिए, रात को नहीं। क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और रात को खाने से सर्दी-खांसी हो सकती है।