Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में हर दिन एक संतरा, बढ़ाएगा इम्युनिटी और करेगा बीमारियों से बचाव

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को जरूरत होती है अतिरिक्त विटामिन्स और इम्युनिटी बूस्ट करने वाले पोषक तत्वों की। ऐसे में संतरा (Orange) आपके लिए बन सकता है नेचुरल हेल्थ शील्ड। विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतरा न सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाता है, बल्कि स्किन को ग्लोइंग और एनर्जी लेवल को हाई रखता है। हर दिन एक संतरा खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है।
संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो त्वचा को लचीला बनाए रखता है और झुर्रियों को रोकता है। इसके अलावा, संतरे में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे चेहरा साफ, ग्लोइंग और जवां दिखता है।
संतरा विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत है। एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 70 से 90 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है, जो शरीर की दैनिक जरूरत को पूरा करता है। विटामिन-सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यह सर्दी-जुकाम, खांसी और अन्य संक्रमणों से शरीर की रक्षा करने में मदद करता है।
संतरा फाइबर, पोटैशियम, कोलीन और विटामिन-सी जैसे तत्वों से भरपूर होता है। ये सभी मिलकर दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जबकि फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नियमित रूप से संतरा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा घटता है।
एक संतरे में लगभग 3 से 4 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह फाइबर कब्ज की समस्या को कम करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। साथ ही, यह पेट के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करने में सहायक है।
संतरे में विटामिन-ए और कैरोटीनॉयड्स पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। ये रेटिना को स्वस्थ रखते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली दृष्टि समस्याओं जैसे मोतियाबिंद और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाते हैं।
संतरे में प्राकृतिक शर्करा (फ्रक्टोज) और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर और पानी पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन नियंत्रित रहता है।
