Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में हर दिन एक संतरा, बढ़ाएगा इम्युनिटी और करेगा बीमारियों से बचाव

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में अगर आप भी नेचुरली बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो अपने आहार में संतरा जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद कई पोषक तत्व हेल्दी स्किन से लेकर इम्यूनिटी तक को मजबूत रखते हैं और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 10, 2025

orange health benefits, benefits of eating oranges daily,

Best fruits for winter season|फोटो सोर्स – Freepik

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को जरूरत होती है अतिरिक्त विटामिन्स और इम्युनिटी बूस्ट करने वाले पोषक तत्वों की। ऐसे में संतरा (Orange) आपके लिए बन सकता है नेचुरल हेल्थ शील्ड। विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतरा न सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाता है, बल्कि स्किन को ग्लोइंग और एनर्जी लेवल को हाई रखता है। हर दिन एक संतरा खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है।

त्वचा में लाए नेचुरल ग्लो

संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जो त्वचा को लचीला बनाए रखता है और झुर्रियों को रोकता है। इसके अलावा, संतरे में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे चेहरा साफ, ग्लोइंग और जवां दिखता है।

इम्युनिटी को मजबूत बनाए

संतरा विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत है। एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 70 से 90 मिलीग्राम विटामिन-सी पाया जाता है, जो शरीर की दैनिक जरूरत को पूरा करता है। विटामिन-सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यह सर्दी-जुकाम, खांसी और अन्य संक्रमणों से शरीर की रक्षा करने में मदद करता है।

दिल की सेहत के लिए बेहतर विकल्प

संतरा फाइबर, पोटैशियम, कोलीन और विटामिन-सी जैसे तत्वों से भरपूर होता है। ये सभी मिलकर दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जबकि फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नियमित रूप से संतरा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा घटता है।

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

एक संतरे में लगभग 3 से 4 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह फाइबर कब्ज की समस्या को कम करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। साथ ही, यह पेट के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करने में सहायक है।

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

संतरे में विटामिन-ए और कैरोटीनॉयड्स पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। ये रेटिना को स्वस्थ रखते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली दृष्टि समस्याओं जैसे मोतियाबिंद और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाते हैं।

एनर्जी बढ़ाए और वजन करे कंट्रोल

संतरे में प्राकृतिक शर्करा (फ्रक्टोज) और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद फाइबर और पानी पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन नियंत्रित रहता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Winter Special Food: दुनिया भर में खाए जाते हैं ये फेमस विंटर डिशेज, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे ठंड
लाइफस्टाइल
Winter cooking recipes, Cold weather foods, Winter delicacies, Food to eat in winter, Winter street food,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 09:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में हर दिन एक संतरा, बढ़ाएगा इम्युनिटी और करेगा बीमारियों से बचाव

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Morning Tea Habit : एक कप चाय न मिल पाने पर क्यों होने लगता है सिर दर्द? जानिए असली कारण

Morning Tea Habit
लाइफस्टाइल

Long Hair Tips: बाल तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? एक्सपर्ट ने बताया, गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं ये 3 चीजें

Best drinks for hair growth, Strong and shiny hair, Hair care expert tips
ब्यूटी टिप्स

Kiwi Benefits: कीवी खाने का सही तरीका जानिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया, बिना छिलके के खाएं या नहीं

kiwi peel benefits, kiwi fruit advantages, kiwi benefits and precautions,
लाइफस्टाइल

Lime Vs Lemon: नींबू जैसा दिखने वाला ये लाइम क्या है, जानिए दोनों की बीच क्या है अंतर

lemon,Fact,Lime,lemon,what is lime, what is lemon,
लाइफस्टाइल

Winter Healthy Tips: सर्दियों में सेहत बिगाड़ सकती हैं ये ड्रिंक्स, बढ़ाती हैं बलगम और खांसी

unhealthy winter drinks, immunity tips for winter, foods that cause cough and cold,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.