Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में हर दिन एक संतरा, बढ़ाएगा इम्युनिटी और करेगा बीमारियों से बचाव

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को जरूरत होती है अतिरिक्त विटामिन्स और इम्युनिटी बूस्ट करने वाले पोषक तत्वों की। ऐसे में संतरा (Orange) आपके लिए बन सकता है नेचुरल हेल्थ शील्ड। विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतरा न सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाता है, बल्कि स्किन को ग्लोइंग और एनर्जी लेवल को हाई रखता है। हर दिन एक संतरा खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है।