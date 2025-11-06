Winter Special Food: दुनिया भर में खाए जाते हैं ये फेमस विंटर डिशेज, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे ठंड

Winter food guide|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Special Food: सर्दियां आते ही मन ललचाने लगता है गर्मागर्म, मसालेदार और पौष्टिक व्यंजनों का। दुनिया भर में हर संस्कृति ने ठंड के मौसम के लिए खास डिशेज तैयार की हैं, जो न सिर्फ शरीर को गर्म रखती हैं बल्कि जीभ को भी लुभाती हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध विंटर स्पेशल डिशेज के बारे में जिन्हें चखकर ठंड का मजा दोगुना हो जाता है।
भारतीय सर्दियों में जैसे ही ठंडक बढ़ती है, सबसे पहले जुबान पर आता है गाजर का हलवा। रसीली लाल गाजरों को दूध में पकाकर, घी की महक और चीनी की मिठास मिलाकर बनने वाली यह मिठाई ऊर्जा का खजाना है। उत्सव हो या घर की गपशप, इसके बिना ठंड की मिठास फीकी सी लगती है।
यूक्रेन की कड़कड़ाती सर्दी में बोर्श्ट सूप राज करता है। चुकंदर की गहरी लाली, गोभी की क्रंच और मीट का रस सब मिलकर बनाते हैं एक गाढ़ा, हल्का खट्टा सूप। ऊपर से डाली स्मेटाना (खट्टी क्रीम) इसे और लजीज बना देती है, जैसे ठंड खुद पिघल जाए।
हंगरी का गुलाश कोई साधारण स्टू नहीं, बल्कि सर्दी का हथियार है। गोमांस के टुकड़े, आलू और पप्रिका की आग धीमी आंच पर पकते हुए यह डिश इतनी गाढ़ी और मसालेदार बनती है कि एक प्लेट में भर जाती है सारी गर्माहट। ताजी ब्रेड के साथ चखें तो ठंड की शामें गरम हो जाती हैं।
फ्रांस में सर्दियों की ठिठुरन को दूर करने के लिए प्याज का सूप सबसे पसंदीदा डिश है। कैरामेलाइज्ड प्याज, चीज और टोस्टेड ब्रेड से तैयार यह सूप हर सिप में आराम और स्वाद का मेल देता है।
वियतनामी फो सूप हड्डियों के शोरबे, मीट और ताज़ी जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता है। हल्का, पौष्टिक और सुगंधित यह सूप ठंड में शरीर को भीतर से गर्म करता है।
चीन में सर्दियों में लोग एक साथ बैठकर हॉट पॉट का मजा लेते हैं। गर्म शोरबे में सब्जियां, मीट और मसाले डालकर पकाई जाने वाली यह डिश न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि मेल-जोल और खुशी का प्रतीक भी है।
स्पेन में सर्द सुबहों की शुरुआत होती है गर्म हॉट चॉकलेट और कुरकुरे चुरोस के साथ। तले हुए चुरोस को जब गरम चॉकलेट सॉस में डुबोया जाता है, तो हर बाइट सर्दी को मीठा एहसास दे जाती है।
स्विट्जरलैंड में सर्दियों में दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर फोंडू खाना परंपरा का हिस्सा है। पिघली हुई चीज़ में ब्रेड के टुकड़ों को डुबोकर खाने का आनंद इस ठंडे मौसम की सबसे स्वादिष्ट यादों में से एक होता है।
चिकन, टॉर्टिला चिप्स और मसालों से बना यह तीखा सूप मैक्सिको की सर्दियों की जान है। इसका गरम और ज़ायकेदार स्वाद शरीर को ठंड से राहत देता है।
इटली में सर्दियों के दौरान यह गर्म सूप खूब पसंद किया जाता है। छोटे-छोटे टार्टेलिनी पास्ता जिनमें चीज या मीट भरा होता है, गर्म ब्रॉथ में परोसे जाते हैं।
