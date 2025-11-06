Winter Special Food: दुनिया भर में खाए जाते हैं ये फेमस विंटर डिशेज, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे ठंड

Winter Special Food: सर्दियां आते ही मन ललचाने लगता है गर्मागर्म, मसालेदार और पौष्टिक व्यंजनों का। दुनिया भर में हर संस्कृति ने ठंड के मौसम के लिए खास डिशेज तैयार की हैं, जो न सिर्फ शरीर को गर्म रखती हैं बल्कि जीभ को भी लुभाती हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध विंटर स्पेशल डिशेज के बारे में जिन्हें चखकर ठंड का मजा दोगुना हो जाता है।