Weight Loss Tips: 71 वर्षीय महिला ने हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं को मात देते हुए 70 पाउंड वजन कम किया, जानें टिप्स

Inspiring weight loss story
Weight Loss Tips: 71 साल की उम्र में Joan MacDonald अपने वजन और सेहत को लेकर काफी परेशान थीं। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं के चलते उन्हें डर था कि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। तीन बच्चों की मां Joan ने खुद को कमजोर और हताश महसूस किया।लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी बेटी Michelle, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, ने उन्हें जिम जाने और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह दी। इस छोटे-से कदम ने Joan की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया और उन्होंने 70 पाउंड वजन घटाकर खुद को फिट और स्वस्थ बनाया।
कनाडा की रहने वाली जोन मैकडोनाल्ड जब 71 साल की होने वाली थीं, तब उनकी हालत ठीक नहीं थी। वजन करीब 200 पाउंड तक पहुंच चुका था, हाई ब्लड प्रेशर था और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी शुरू हो गई थीं। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, तो आगे चलकर डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। यह सुनकर वह अंदर से डर गई थीं और खुद को कमजोर महसूस करने लगी थीं।
जोन की बेटी मिशेल एक फिटनेस ट्रेनर हैं। जब वह अपनी मां से मिलने आईं, तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं हर बार मिलना आखिरी न हो। फिर उन्होंने सीधा सवाल किया “मॉम, आप जिम क्यों नहीं जातीं?” यही एक सवाल जोन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।
पहले जोन जिम जाने के नाम से ही घबरा जाती थीं। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया। उन्होंने हफ्ते में पांच दिन जिम जाना शुरू किया। शुरुआत में हल्के वजन उठाए, मशीनें सीखीं और यूट्यूब से सही एक्सरसाइज देखीं। 20 पाउंड वजन उठाना भी मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे-धीरे शरीर मजबूत होता गया।
जोन पहले अनियमित समय पर खाती थीं और बीच-बीच में स्नैक्स लेती रहती थीं। अब उन्होंने दिन में पांच छोटे और संतुलित मील लेना शुरू किया। नाश्ते में ओटमील, अंडे का सफेद हिस्सा और प्रोटीन शामिल किया। दिनभर में दही, चिकन, टर्की, अंडे और हल्का खाना लिया। शाम 7 बजे के बाद खाना बंद कर देती थीं।
सिर्फ छह महीने में जोन ने 45 पाउंड वजन घटा लिया। इसके बाद धीरे-धीरे कुल 70 पाउंड वजन कम हो गया। उनका कपड़ों का साइज XL से मीडियम हो गया और सबसे बड़ी बात उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़नी पड़ीं।
आज, 79 साल की उम्र में भी जोन नियमित जिम जाती हैं। हाल ही में कंधे में चोट लगी, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वह कहती हैं कि उम्र आपको धीमा कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। अगर मन में ठान लें, तो किसी भी उम्र में सेहत बदली जा सकती है।
