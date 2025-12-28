Weight Loss Tips: 71 वर्षीय महिला ने हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं को मात देते हुए 70 पाउंड वजन कम किया, जानें टिप्स

Weight Loss Tips: 71 साल की उम्र में Joan MacDonald अपने वजन और सेहत को लेकर काफी परेशान थीं। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं के चलते उन्हें डर था कि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। तीन बच्चों की मां Joan ने खुद को कमजोर और हताश महसूस किया।लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी बेटी Michelle, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, ने उन्हें जिम जाने और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह दी। इस छोटे-से कदम ने Joan की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया और उन्होंने 70 पाउंड वजन घटाकर खुद को फिट और स्वस्थ बनाया।