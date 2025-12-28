28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Weight Loss Tips: 71 वर्षीय महिला ने हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं को मात देते हुए 70 पाउंड वजन कम किया, जानें टिप्स

Weight Loss Tips: कनाडा की रहने वाली जोन मैकडोनाल्ड जब 71 साल की होने वाली थीं, तब उनकी हालत ठीक नहीं थी। वजन करीब 200 पाउंड तक पहुंच चुका था, हाई ब्लड प्रेशर था और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी शुरू हो गई थीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 28, 2025

Senior health tips, Natural weight loss tips,

Inspiring weight loss story|फोटो सोर्स – Patrika.com

Weight Loss Tips: 71 साल की उम्र में Joan MacDonald अपने वजन और सेहत को लेकर काफी परेशान थीं। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं के चलते उन्हें डर था कि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। तीन बच्चों की मां Joan ने खुद को कमजोर और हताश महसूस किया।लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी बेटी Michelle, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, ने उन्हें जिम जाने और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह दी। इस छोटे-से कदम ने Joan की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया और उन्होंने 70 पाउंड वजन घटाकर खुद को फिट और स्वस्थ बनाया।

जब सेहत ने डराया, तब बदली जिंदगी


कनाडा की रहने वाली जोन मैकडोनाल्ड जब 71 साल की होने वाली थीं, तब उनकी हालत ठीक नहीं थी। वजन करीब 200 पाउंड तक पहुंच चुका था, हाई ब्लड प्रेशर था और किडनी से जुड़ी परेशानियां भी शुरू हो गई थीं। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, तो आगे चलकर डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। यह सुनकर वह अंदर से डर गई थीं और खुद को कमजोर महसूस करने लगी थीं।

बेटी की एक बात ने खोल दी आंखें


जोन की बेटी मिशेल एक फिटनेस ट्रेनर हैं। जब वह अपनी मां से मिलने आईं, तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्हें डर लगता है कि कहीं हर बार मिलना आखिरी न हो। फिर उन्होंने सीधा सवाल किया “मॉम, आप जिम क्यों नहीं जातीं?” यही एक सवाल जोन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया।

छोटे कदमों से हुई बड़ी शुरुआत

पहले जोन जिम जाने के नाम से ही घबरा जाती थीं। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया। उन्होंने हफ्ते में पांच दिन जिम जाना शुरू किया। शुरुआत में हल्के वजन उठाए, मशीनें सीखीं और यूट्यूब से सही एक्सरसाइज देखीं। 20 पाउंड वजन उठाना भी मुश्किल लगता था, लेकिन धीरे-धीरे शरीर मजबूत होता गया।

खाने की आदतों में किया बदलाव


जोन पहले अनियमित समय पर खाती थीं और बीच-बीच में स्नैक्स लेती रहती थीं। अब उन्होंने दिन में पांच छोटे और संतुलित मील लेना शुरू किया। नाश्ते में ओटमील, अंडे का सफेद हिस्सा और प्रोटीन शामिल किया। दिनभर में दही, चिकन, टर्की, अंडे और हल्का खाना लिया। शाम 7 बजे के बाद खाना बंद कर देती थीं।

6 महीने में दिखा बड़ा फर्क


सिर्फ छह महीने में जोन ने 45 पाउंड वजन घटा लिया। इसके बाद धीरे-धीरे कुल 70 पाउंड वजन कम हो गया। उनका कपड़ों का साइज XL से मीडियम हो गया और सबसे बड़ी बात उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़नी पड़ीं।

उम्र सिर्फ एक नंबर है


आज, 79 साल की उम्र में भी जोन नियमित जिम जाती हैं। हाल ही में कंधे में चोट लगी, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वह कहती हैं कि उम्र आपको धीमा कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। अगर मन में ठान लें, तो किसी भी उम्र में सेहत बदली जा सकती है।

ये भी पढ़ें

वजन घटाने के साथ डायबिटीज और Cancer से बचाएगी ये दवा? 16 लाख लोगों की स्टडी का दावा
स्वास्थ्य
Weight loss Drugs and Cancer Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

28 Dec 2025 01:01 pm

Published on:

28 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Weight Loss Tips: 71 वर्षीय महिला ने हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याओं को मात देते हुए 70 पाउंड वजन कम किया, जानें टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पथरी से परेशान हैं? ये देसी बीज बन सकते हैं नैचुरल सपोर्ट

Kidney stone pain relief, Natural remedy for kidney stone, पथरी दर्द से राहत,
लाइफस्टाइल

डायबिटीज के लिए सुरक्षा कवच है बाजरा, जानिए ब्लड शुगर कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका

Bajra and Diabetes, Bajra roti and Diabetes, Bajra atta and Diabetes, is bajra good for diabetes.
लाइफस्टाइल

महंगी डाइट, यंग लुक और फिट बॉडी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सेलेब्स का पूरा फॉर्मूला

Celebrity diet cost, Celebrity wellness routine, Celebrity glow diet, Celebrity lifestyle and diet,
लाइफस्टाइल

“अलमारी भरी, फिर भी पहनने को कुछ नहीं, फास्ट फैशन बना धरती के लिए खतरा”

AI generated image
लाइफस्टाइल

हॉस्पिटल इवेंट में नीता अंबानी का सादगी भरा अंदाज, करोड़ों के हीरों से ज्यादा उनके 'पर्ल नेकलेस' की हो रही है चर्चा

Hand-painted Lord Shrinathji jewelry, Elegant Nita Ambani style, Nita Ambani spiritual necklace
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.