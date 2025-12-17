वजन घटाने के साथ डायबिटीज और Cancer से बचाएगी ये दवा? 16 लाख लोगों की स्टडी का दावा

रिसर्चर्स ने ऐसे 13 तरह के कैंसर पर ध्यान दिया, जिनका सीधा रिश्ता मोटापे से माना जाता है। इनमें आंत (कोलन), लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, गर्भाशय जैसे कैंसर शामिल थे। सवाल सीधा था, टाइप-2 डायबिटीज वाले लोग अगर GLP-1 दवाएं लें, तो क्या उन्हें ये कैंसर इंसुलिन या मेटफॉर्मिन लेने वालों से कम होते हैं? इसके लिए अमेरिका के 16 लाख से ज्यादा डायबिटीज मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड देखे गए, जिन्हें 15 साल तक फॉलो किया गया। शुरुआत में किसी को भी ये कैंसर नहीं था।