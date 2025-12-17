17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

वजन घटाने के साथ डायबिटीज और Cancer से बचाएगी ये दवा? 16 लाख लोगों की स्टडी का दावा

Weight loss Drugs and Cancer Risk: नई रिसर्च में सामने आया है कि GLP-1 वजन घटाने और डायबिटीज की दवाएं कुछ मोटापे से जुड़े कैंसर का खतरा कम कर सकती हैं। जानिए किन कैंसर में फायदा और किन में नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 17, 2025

Weight loss Drugs and Cancer Risk

Weight loss Drugs and Cancer Risk (Photo- freepik)

Weight loss Drugs and Cancer Risk: आजकल वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाली GLP-1 दवाओं (जैसे सेमाग्लूटाइड आदि) पर खूब चर्चा हो रही है। अब 2024 में JAMA Network Open में छपी एक बड़ी स्टडी ने इसमें एक नया पहलू जोड़ दिया है, क्या ये दवाएं मोटापे से जुड़ी कुछ कैंसर का खतरा भी कम कर सकती हैं? इसका जवाब है, कुछ मामलों में हां, लेकिन हर जगह नहीं।

स्टडी का असली मकसद क्या था?

रिसर्चर्स ने ऐसे 13 तरह के कैंसर पर ध्यान दिया, जिनका सीधा रिश्ता मोटापे से माना जाता है। इनमें आंत (कोलन), लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, गर्भाशय जैसे कैंसर शामिल थे। सवाल सीधा था, टाइप-2 डायबिटीज वाले लोग अगर GLP-1 दवाएं लें, तो क्या उन्हें ये कैंसर इंसुलिन या मेटफॉर्मिन लेने वालों से कम होते हैं? इसके लिए अमेरिका के 16 लाख से ज्यादा डायबिटीज मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड देखे गए, जिन्हें 15 साल तक फॉलो किया गया। शुरुआत में किसी को भी ये कैंसर नहीं था।

सबसे मजबूत नतीजे: GLP-1 बनाम इंसुलिन

जब GLP-1 दवाओं की तुलना इंसुलिन से की गई, तो फर्क साफ दिखा। 13 में से 10 कैंसर में GLP-1 लेने वालों का खतरा कम था। गॉलब्लैडर कैंसर का रिस्क लगभग 65% कम था। पैंक्रियाज कैंसर का खतरा आधे से भी कम देखने को मिला। लिवर और दिमाग की एक गांठ (मेनिंजियोमा) में भी अच्छा फर्क दिखा। इससे ये संकेत मिलता है कि डायबिटीज का इलाज कौन-सी दवा से किया जा रहा है, इसका असर लंबे समय में कैंसर रिस्क पर भी पड़ सकता है।

जहां फायदा नहीं दिखा

हर जगह अच्छी खबर नहीं थी। पोस्टमेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर और थायरॉइड कैंसर में GLP-1 दवाओं से कोई खास फायदा नहीं दिखा। पेट के कैंसर में हल्का इशारा मिला, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सका। मतलब साफ है, ये दवाएं कोई कैंसर से बचाने वाली जादुई गोली नहीं हैं।

GLP-1 बनाम मेटफॉर्मिन कहानी बदल गई

जब GLP-1 दवाओं की तुलना मेटफॉर्मिन से की गई, तो फायदा लगभग गायब हो गया। किसी भी कैंसर में साफ तौर पर GLP-1 बेहतर नहीं निकली। उल्टा, किडनी कैंसर का खतरा थोड़ा ज्यादा दिखा, जो आगे रिसर्च की मांग करता है। सीधे शब्दों में GLP-1 इंसुलिन से बेहतर लगी, लेकिन मेटफॉर्मिन से नहीं।

ऐसा क्यों हो सकता है?

GLP-1 दवाएं वजन घटाती हैं, सूजन कम करती हैं और इंसुलिन को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती हैं, ये सब चीजें कैंसर के रिस्क से जुड़ी हैं। वहीं इंसुलिन से वजन बढ़ सकता है और शरीर में इंसुलिन ज्यादा रहता है, जो कुछ ट्यूमर को बढ़ावा दे सकता है। मेटफॉर्मिन अलग तरीके से काम करती है, इसलिए उसका असर भी अलग है।

इस स्टडी का मतलब क्या है?

ये स्टडी संकेत देती है, सबूत नहीं। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि GLP-1 दवाएं कैंसर रोकने के लिए ली जाएं। लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि टाइप-2 डायबिटीज में दवा का चुनाव सिर्फ शुगर ही नहीं, लंबे समय की सेहत पर भी असर डाल सकता है।

ये भी पढ़ें

इन दवाओं के खाने से आ रहे आत्महत्या के ख्याल, WHO की चेतावनी के बाद भारत में हड़कंप!
स्वास्थ्य
WHO obesity guidelines

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 11:10 am

Hindi News / Health / वजन घटाने के साथ डायबिटीज और Cancer से बचाएगी ये दवा? 16 लाख लोगों की स्टडी का दावा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Jaipur: ग्रीन कॉरिडोर नहीं अब ड्रोन पहुंचाएगा कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल, निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरुआत

ग्रीन कॉरिडोर से नहीं ड्रोन से जाएंगे कैडेवर अंग, फोटो मेटा एआइ
जयपुर

Air Pollution Side Effects: सिर्फ सांस नहीं, पेट और दिल भी खराब कर रही है गंदी हवा! नई स्टडी का खुलासा

Air Pollution Side Effects
स्वास्थ्य

Norovirus Alert: तेजी से फैल रहा है ये खतरनाक स्टमक फ्लू, जानिए एक छोटी सी गलती कैसे बन सकती है जानलेवा

Norovirus Alert
स्वास्थ्य

Winter Skin Disease: न श्राप है और न ही संक्रमण!डॉक्टर से जानें कि सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है यह त्वचा की बीमारी

Winter Skin Disease, psoriasis in winter
स्वास्थ्य

Delhi Air Pollution Health Effects: दिल्ली की हवा बनी जहर! बच्चों-बड़ों में सांस की बीमारी 90% बढ़ी

Delhi Air Pollution Health Effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.