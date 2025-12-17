Air Pollution Side Effects: सिर्फ सांस नहीं, पेट और दिल भी खराब कर रही है गंदी हवा! नई स्टडी का खुलासा

Environment International में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चूहों पर 10 हफ्तों तक प्रयोग किया। कुछ चूहों को साफ हवा में रखा गया, जबकि कुछ को हफ्ते में तीन दिन, रोज छह घंटे तक प्रदूषित हवा में सांस लेने दी गई। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन चूहों ने गंदी हवा में सांस ली, उनकी आंतों के बैक्टीरिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला। साथ ही, उनके दिल की नसों में फैट जमा होने लगा, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसके अलावा लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा और शरीर की कोशिकाओं में तनाव के संकेत भी मिले।