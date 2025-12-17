भारत में साइलेंट महामारी! 80% मरीजों में सुपरबग्स, Lancet स्टडी का बड़ा खुलासा

Superbugs in India: हाल ही में Lancet eClinical Medicine में छपी एक स्टडी ने भारत को लेकर एक डराने वाली सच्चाई सामने रखी है। इस रिसर्च के मुताबिक, भारत के 80% से ज्यादा मरीजों के शरीर में मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया (सुपरबग्स) पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि देश में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट (AMR) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। AIIMS दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डॉ. हितेंदर गौतम के मुताबिक, सिर्फ दवाओं का गलत इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास का माहौल, खाना और पशुपालन भी इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं।