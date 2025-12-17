इस दिग्गज खिलाड़ी को हुई ये बीमारी, अचानक अस्पताल में हुए भर्ती, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

Yashasvi Jaiswal Admitted: भारत के युवा बल्लेबाजों में सिरमौर यशस्वी जायसवाल को हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खिलाड़ियों का किसी बीमारी का शिकार होना अपने आप में गंभीर बात होती है, क्योंकि आम लोग अपने ज्ञान के अनुसार कहते रहते हैं कि संतुलित आहार और पर्याप्त एक्सरसाइज से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है और यह बात इस वैज्ञानिक युग के डॉक्टरों ने भी मानी है। अब खिलाड़ी तो अपनी दिनचर्या और शरीर का वैसे ही बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनका अस्पताल में भर्ती होना मतलब कुछ तो गहराई है। आइए जानते हैं कि यशस्वी को कौन सी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और डॉ मनोज जांगिड़ से जानते है कि इस बीमारी के क्या-क्या लक्षण हैं।