स्वास्थ्य

इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? डॉक्टर से जानिए Needle Phobia का सच

Needle Phobia: हम सब में से मुश्किल से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इंजेक्शन से डर नहीं लगता होगा। अब सब यह सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको कम करने के तरीके भी सब जानना चाहते हैं। तो आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं नीडल फोबिया का कारण और इसको कम करने के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 17, 2025

Needle Phobia, Injection Fear, Injection se dar kyun lagta hai

Needle Phobia (photo-gemini AI)

Needle Phobia: इंजेक्शन का नाम सुनते ही बच्चे हों या बड़े सब डर जाते है। इसी डर की वजह से काफी लोगों के मन में यह बात भी घर कर लेती है कि अमुक व्यक्ति के हाथ से इंजेक्शन लगाने से दर्द ज्यादा होता है और किसी दूसरे के हाथ से इंजेक्शन लगे तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नीडल अंदर जाएगी तो दर्द तो होगा ही, यह बस हम सोच लेते हैं कि उसके हाथ से तो दर्द ही नहीं होता है। काफी बार तो लोग यह तक बोल देते हैं कि तुम्हारे हाथ से दर्द हुआ तो तुम्हें तो इंजेक्शन लगाना ही नहीं आता है। लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि हमें आखिर इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? आइए डॉ. आदित्य सोनी की पत्रिका से बातचीत के आधार पर जानते हैं कि आखिर हमें इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? क्या नीडल फोबिया एक कमजोरी है? और इसको कैसे कम किया जा सकता है?

क्या है नीडल फोबिया?(What Is Needle Phobia)

WHO के अनुसार एक साल में पूरे विश्व में लगभग 16 बिलियन से भी ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। WHO की स्टडीज यह भी बताती हैं कि इंजेक्शन से डर लगने का प्रतिशत बच्चों में 20 से 50% होता है, वहीं वयस्क लोगों में इसका परसेंटेज 20 से 30 है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को इंजेक्शन के नाम से ही इतनी घबराहट होती है, उनको वैक्सीन से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। नीडल फोबिया वास्तव में एक बड़ी समस्या है, यह कोई कमजोरी नहीं होती है कि हमने लोगों को यह टैग दे दिया कि इसको इंजेक्शन से डर लगता है मतलब यह कमजोर और बुझदिल है।

हमें इंजेक्शन से डर क्यों लगता है?( Cause Of Needle Phobia)

काफी घटनाओं में नीडल फोबिया सामान्य सी परेशानी से कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। नीडल फोबिया के सामान्य लक्षण दिल की धड़कन बढ़ने, जी मिचलाने, पसीना और कंपकंपी छूटने से होते हैं और ये लक्षण असली फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। काफी बार तो ये इंजेक्शन लगने के घंटों बाद तक रहते हैं। अब बात यह आती है कि हमें डर क्यों लगता है। बचपन से ही यह डर माता-पिता के द्वारा मन में बिठा दिया जाता है कि शरारत मत करो नहीं तो इंजेक्शन लग जाएगा। इसके अलावा बचपन में लगी कोई मानसिक चोट या जल्दी पैनिक होने की आदत के कारण ऐसा होता है। मीडिया में नीडल को डरावना दिखाना और कई लोगों में सामान्य चिंता भी इसका कारण होता है।

नीडल फोबिया के डर को कैसे कम करें?( Treatment Of Needle Phobia)

इंजेक्शन से डर लगना एक आम बात है फिर भी इसके खतरे को कम करना जरूरी है क्योंकि काफी बार हमें ही इसका नुकसान भुगतना पड़ जाता है। इन उपायों को अपनाकर आप इस डर को कम कर सकते हैं:

1. इंजेक्शन लगवाने से पहले कुछ खाकर जाएं और हाइड्रेटेड रहें।

2. आपको इंजेक्शन से डर लगता है यह बात आप हेल्थ वर्कर को पहले ही बता दें, इससे आपको और उसको दोनों को फायदा होगा।

3. इंजेक्शन लगवाते समय खुद का ध्यान इंजेक्शन से हटाकर किसी बात पर फोकस करें, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और इंजेक्शन भी लग जाएगा।

