इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? डॉक्टर से जानिए Needle Phobia का सच

Needle Phobia: इंजेक्शन का नाम सुनते ही बच्चे हों या बड़े सब डर जाते है। इसी डर की वजह से काफी लोगों के मन में यह बात भी घर कर लेती है कि अमुक व्यक्ति के हाथ से इंजेक्शन लगाने से दर्द ज्यादा होता है और किसी दूसरे के हाथ से इंजेक्शन लगे तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नीडल अंदर जाएगी तो दर्द तो होगा ही, यह बस हम सोच लेते हैं कि उसके हाथ से तो दर्द ही नहीं होता है। काफी बार तो लोग यह तक बोल देते हैं कि तुम्हारे हाथ से दर्द हुआ तो तुम्हें तो इंजेक्शन लगाना ही नहीं आता है। लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि हमें आखिर इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? आइए डॉ. आदित्य सोनी की पत्रिका से बातचीत के आधार पर जानते हैं कि आखिर हमें इंजेक्शन से डर क्यों लगता है? क्या नीडल फोबिया एक कमजोरी है? और इसको कैसे कम किया जा सकता है?