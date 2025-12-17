Plantar Keratosis: सर्दियों में पत्थर जैसे हो गए हैं तलवे! डॉक्टर से जानें सर्दी में क्यों बढ़ती है यह समस्या और इसे कैसे कम करें

Plantar Keratosis: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी को अस्थमा है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अगर किसी को सांस की कोई और बीमारी है तो वह उसका जीना दूभर करने लगती है। लेकिन आम लोगों, यानी जिनके शरीर में ऐसी कोई विशेष बीमारी नहीं है, उनका जीवन भी सर्दियों में आसान नहीं होता है। हमारी स्किन सर्दियों में बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और इसी कारण त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसी ही एक समस्या है प्लांटर केराटोसिस (पैरों के तलवों का सख्त हो जाना)। आश्चर्य की बात यह है कि सर्दियों में यह समस्या ज्यादातर लोगों के साथ होती है, यहां तक कि बच्चों में भी यह समस्या सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि सर्दियों में यह समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के 4 उपाय कौन-कौन से हैं?