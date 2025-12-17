Ankle Swelling Causes: पैर दे रहे हैं इन खतरनाक बीमारी का साइलेंट अलर्ट! इस सूजन को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

हमारा शरीर ब्लड सर्कुलेशन और फ्लूड बैलेंस पर चलता है। जब दिल, किडनी, लिवर या नसें ठीक से काम नहीं करतीं, तो शरीर का एक्स्ट्रा पानी नीचे की ओर जमा होने लगता है। इसका असर सबसे पहले पैरों और टखनों में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि टखनों की सूजन सिर्फ पैरों की नहीं, बल्कि दिल, किडनी या लिवर की सेहत से भी जुड़ी हो सकती है।