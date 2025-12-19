Cancer Cases in India: 2040 तक देश में 20 लाख से ज्यादा लोग होंगे कैंसर के मरीज, जानें राज्य मंत्री ने क्यों किया ऐसा दावा

कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है देश की बढ़ती उम्र वाली आबादी। भारत में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी उम्र में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन स्टडी के डेटा के अनुसार सिर्फ आबादी का बढ़ना और लोगों की उम्र का बढ़ना ही कैंसर मामलों में करीब 60% तक की बढ़ोतरी की वजह बन रहा है।