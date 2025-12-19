Cancer Cases in India: 2040 तक देश में 20 लाख से ज्यादा लोग होंगे कैंसर के मरीज, जानें राज्य मंत्री ने क्यों किया ऐसा दावा

Cancer Cases in India (photo- freepik)
Cancer Cases in India: भारत में कैंसर एक बड़ी और गंभीर समस्या बनता जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, साल 2040 तक देश में कैंसर मरीजों की संख्या करीब 20 लाख तक पहुंच सकती है। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में सवालों के जवाब के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि कैंसर के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि देश में बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है और कैंसर जैसी नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां अब पहले से कम उम्र में ही सामने आने लगी हैं, जो पहले ज्यादा उम्र में होती थीं।
कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है देश की बढ़ती उम्र वाली आबादी। भारत में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी उम्र में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर प्रिवेंशन स्टडी के डेटा के अनुसार सिर्फ आबादी का बढ़ना और लोगों की उम्र का बढ़ना ही कैंसर मामलों में करीब 60% तक की बढ़ोतरी की वजह बन रहा है।
डॉक्टरों और रिसर्च के मुताबिक, भारत में 70% तक कैंसर के मामले ऐसी वजहों से होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इनमें तंबाकू और गुटखा, शराब, गलत खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा शामिल हैं। तंबाकू आज भी भारत में कैंसर की सबसे बड़ी रोकी जा सकने वाली वजह है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हवा के प्रदूषण को कैंसर पैदा करने वाला कारण माना है। लंबे समय तक गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यहां तक कि उन लोगों में भी जो कभी धूम्रपान नहीं करते। भारत के कई बड़े शहरों में हवा में PM2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा रहता है।
भारत में अलग-अलग इलाकों में कैंसर के प्रकार भी अलग हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर, जिसे HPV वैक्सीन और जांच से रोका जा सकता है। पुरुषों में मुंह का कैंसर ज्यादा है, खासकर तंबाकू की वजह से फेफड़ों का कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों में बढ़ रहा है। शहरों में कोलोरेक्टल कैंसर भी तेजी से बढ़ रहा है।
अनुमानों के मुताबिक, हर 9 में से 1 भारतीय को जिंदगी में कभी न कभी कैंसर हो सकता है। यह डराने वाला आंकड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार हर जिले के अस्पताल में कैंसर इलाज की सुविधा देने पर काम कर रही है, ताकि इलाज सस्ता या मुफ्त हो सके।
कैंसर की कहानी आगे कैसी होगी, यह काफी हद तक आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। तंबाकू से दूरी, साफ हवा, हेल्दी खाना, नियमित एक्सरसाइज और समय-समय पर जांच, यही कैंसर से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है।
