Cervical Cancer Prevention: इस राज्य में फ्री शुरू हुआ सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक इलाज, डॉक्टर से जानें इससे बचने के 4 उपाय

सर्वाइकल कैंसर का टीका (HPV Vaccine)- गर्भावस्था को छोड़कर, 9 वर्ष की आयु के बाद किसी भी उम्र की महिलाएं HPV का टीका लगवा सकती हैं। इससे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि एक बार संक्रमण हो जाए तो वैक्सीन काम नहीं करती; यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन संक्रमण के बाद भी वैक्सीन लगवाना कई स्थितियों में असरदार हो सकता है। 9 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए उनकी आयु के अनुसार वैक्सीन की अलग-अलग डोज निर्धारित की गई हैं।

