17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cervical Cancer Prevention: इस राज्य में फ्री शुरू हुआ सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक इलाज, डॉक्टर से जानें इससे बचने के 4 उपाय

Cervical Cancer Prevention: मध्यप्रदेश राज्य में सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक जांच उपस्वास्थ्य केंद्रों पर शुरू करने के लिए CHO (Community Health Officers) का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि इस बीमारी का बढ़ना काफी खतरनाक है। आइए, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शैलजा अग्रवाल से पत्रिका की विशेष बातचीत के आधार पर जानते हैं कि कौन से 4 उपाय अपनाकर आप इससे बच सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 17, 2025

Cervical Cancer Prevention, Cervical Cancer Prevention vaccine, Cervical Cancer Prevention tips, Cervical Cancer Prevention doctor advice

Cervical Cancer Prevention (photo-gemini AI)

Cervical Cancer Prevention: WHO के अनुसार, भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला चौथे स्थान का सबसे सामान्य कैंसर है। हाल ही में मध्यप्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक जांच उपस्वास्थ्य केंद्रों पर संभव होने की खबर आई है। इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने CHO का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। आइए डॉ. शैलजा अग्रवाल से समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।

क्या है सर्वाइकल कैंसर? (What is Cervical Cancer?)

सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) का कैंसर है। यह स्थिति तब पनपती है जब सर्विक्स की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और कैंसर कोशिकाओं में बदलने लगती हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण HPV (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) इन्फेक्शन है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क से फैलता है। सर्वाइकल कैंसर का पता अक्सर तब चलता है जब इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं, और लक्षण आमतौर पर तब सामने आते हैं जब कैंसर फैलना शुरू हो जाता है।

सर्वाइकल कैंसर से बचने के उपाय (Cervical Cancer Prevention Tips)

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शैलजा अग्रवाल ने इस खतरनाक कैंसर से बचाव के लिए 4 मुख्य उपाय बताए हैं।

सर्वाइकल कैंसर का टीका (HPV Vaccine)- गर्भावस्था को छोड़कर, 9 वर्ष की आयु के बाद किसी भी उम्र की महिलाएं HPV का टीका लगवा सकती हैं। इससे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि एक बार संक्रमण हो जाए तो वैक्सीन काम नहीं करती; यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन संक्रमण के बाद भी वैक्सीन लगवाना कई स्थितियों में असरदार हो सकता है। 9 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए उनकी आयु के अनुसार वैक्सीन की अलग-अलग डोज निर्धारित की गई हैं।

नियमित स्क्रीनिंग (Screening)- डॉ. शैलजा का कहना है कि महिलाओं को इस स्थिति से बचाना बेहद आवश्यक है, अन्यथा स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। किसी भी बीमारी की शुरुआत हमेशा स्पष्ट लक्षणों से नहीं होती। हमें लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है तो बीमारी भी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के मामले में नियमित रूटीन चेकअप जरूरी है। इसमें शर्माने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है; डॉक्टर से खुलकर बात करें, चाहे लक्षण दिखें या नहीं।

सुरक्षित यौन संबंध (Safe Sex Practices)- सर्वाइकल कैंसर का सीधा संबंध शारीरिक संबंधों से होता है। डॉक्टर बताती हैं कि यौन संबंध के दौरान सुरक्षा (Safety) का ध्यान रखना आपको इस कैंसर से काफी हद तक बचा सकता है। चूंकि इसका मुख्य कारक HPV संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है, इसलिए सुरक्षा बरतकर इस खतरे को टाला जा सकता है।

एक ही पार्टनर के साथ संबंध- आधुनिक युग और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में लोग कई बार असावधान हो जाते हैं, लेकिन वे इस बात से बेखबर होते हैं कि यह उन्हें कई बीमारियों का शिकार बना सकता है। आपको अंदाजा नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को कौन सा संक्रमण हो सकता है। HPV संक्रमण भी इन्हीं में से एक है। इसलिए जितना संभव हो, एक ही पार्टनर के साथ निष्ठावान संबंध बनाना सुनिश्चित करें।

    ये भी पढ़ें

    इस राज्य में लड़कियों को मिलेगी Free Cervical Cancer वैक्सीन! जिससे होती है 79,906 भारतीय महिलाओं की मौत
    स्वास्थ्य
    Free Cancer Vaccine

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    health

    health news

    Published on:

    17 Dec 2025 12:23 pm

    Hindi News / Health / Cervical Cancer Prevention: इस राज्य में फ्री शुरू हुआ सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक इलाज, डॉक्टर से जानें इससे बचने के 4 उपाय

    बड़ी खबरें

    View All

    स्वास्थ्य

    ट्रेंडिंग

    लाइफस्टाइल

    इस दिग्गज खिलाड़ी को हुई ये बीमारी, अचानक अस्पताल में हुए भर्ती, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

    Yashasvi Jaiswal Admitted, Yashasvi Jaiswal Admitted news
    स्वास्थ्य

    भारत में साइलेंट महामारी! 80% मरीजों में सुपरबग्स, Lancet स्टडी का बड़ा खुलासा

    Superbugs in India
    स्वास्थ्य

    वजन घटाने के साथ डायबिटीज और Cancer से बचाएगी ये दवा? 16 लाख लोगों की स्टडी का दावा

    Weight loss Drugs and Cancer Risk
    स्वास्थ्य

    Jaipur: ग्रीन कॉरिडोर नहीं अब ड्रोन पहुंचाएगा कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल, निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरुआत

    ग्रीन कॉरिडोर से नहीं ड्रोन से जाएंगे कैडेवर अंग, फोटो मेटा एआइ
    जयपुर

    Air Pollution Side Effects: सिर्फ सांस नहीं, पेट और दिल भी खराब कर रही है गंदी हवा! नई स्टडी का खुलासा

    Air Pollution Side Effects
    स्वास्थ्य
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Parliament Winter Session

    PM Modi

    Year Ender

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.