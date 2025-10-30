इस राज्य में लड़कियों को मिलेगी Free Cervical Cancer वैक्सीन! जिससे होती है 79,906 भारतीय महिलाओं की मौत

Free Cancer Vaccine : महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है। कई राज्यों में इसके बचाव के लिए लड़कियों को टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार ने लड़कियों के स्वास्थ्य में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 14 साल तक की सभी लड़कियों के लिए मुफ्त HPV (Human Papillomavirus) वैक्सीन देने का ऐलान किया है। इसका मकसद है सर्वाइकल कैंसर को रोकना और लड़कियों को स्वस्थ जीवन देना। यह पहल 2025 में शुरू हुई है और 38 करोड़ के बजट के साथ चल रही है। यह भारत का पहला ऐसा राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, जिसमें सरकार अस्पतालों और कम्युनिटी आउटरीच के जरिए हर लड़की तक वैक्सीन पहुंचाएगी।