Super Vaccine for Cancer : कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है ये टीका, ‘सुपर वैक्सीन’ ने 88% तक ट्यूमर खत्म किया

Super Vaccine for Cancer : क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक टीका सिर्फ बीमारी से बचाने का काम न करे, बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोक दे? अमेरिका की यूमास एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही चमत्कार कर दिखाया है। उन्होंने नेनोपार्टिकल पर आधारित एक "Super Vaccine" तैयार किया है, जिसने प्रयोगशाला में चूहों को मेलेनोमा, अग्नाशय (Pancreatic) और ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर जैसे आक्रामक कैंसर से 88% तक सुरक्षित रखा और उन्हें ट्यूमर-मुक्त कर दिया।