Cancer Vaccine: दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन है पर्सनलाइज्ड, जानिए क्या है इसका मतलब

पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन, एक चिकित्सीय इम्यूनोथेरेपी जिसे किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि, कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन - नियोएंटीजन - की पहचान की जा सके और उन्हें लक्षित करके उनके विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं को विशेष रूप से लक्षित करके नष्ट कर सके।। इसका उद्देश्य मौजूदा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने और फिर से उत्पन्न होने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली, टिकाऊ और ट्यूमर-विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है।