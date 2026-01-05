White Sugar Side Effect: ड्रग से 8 गुना ज्यादा नशीली है रसोई की यह चीज! डॉक्टर ने बताया, इन अंगों पर ‘बुरा’ असर

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, सफेद चीनी मस्तिष्क के उन हिस्सों को कोकीन से 8 गुना ज्यादा सक्रिय करती है। अभी तक आपने बस यह सुना था कि चीनी का ज्यादा सेवन हमें डायबिटीज का रोगी बना सकता है, लेकिन असल में डायबिटीज तो बहुत छोटी चीज है क्योंकि सफेद चीनी के कारण हमारे लगभग हर अंग में एक बीमारी पनप जाती है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि यह सुंदर लगने वाली सफेद चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है और इससे कौन सी बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? सफेद चीनी की जगह हमें किसका सेवन करना चाहिए?