Yuzvendra Chahal Health Update: युजवेंद्र चहल को डेंगू-चिकनगुनिया! डॉक्टर से जानिए ये कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है खतरनाक

जनरल फिजिशियन डॉ. टी.पी. शर्मा कहते हैं, “डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है मच्छर को पनपने से रोकना और खुद को मच्छर के काटने से बचाना।” डॉ. शर्मा के मुताबिक सुबह और शाम मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे लगाएं। घर में पानी जमा न होने दें, कूलर, बाल्टी, गमले साफ रखें। पूरी बांह के कपड़े पहनें साथ ही तेज बुखार या बदन दर्द हो तो खुद से दवा न लें। प्लेटलेट्स गिरने या ब्लीडिंग के लक्षण हों तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर डेंगू या चिकनगुनिया में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून, बहुत ज्यादा सुस्ती या सांस लेने में दिक्कत तो तुरंत अस्पताल जाएं।