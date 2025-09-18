Dengue in Rajasthan : पिछले 5 साल में 75000 से ज्यादा मामले, 2025 में अब तक 1 भी मौत नहीं

1 अजमेर 160 0 9 0 5 0

2 अलवर 73 0 14 0 8 0

3 बालोतरा 3 0 13 0 1 0

4 बांसवाड़ा 11 0 10 0 0 0

5 बारां 36 0 2 0 2 0

6 बाड़मेर 47 0 163 0 0 0

7 ब्यावर 12 0 3 0 0 0

8 भरतपुर 21 0 6 0 2 0

9 भीलवाड़ा 6 0 10 0 0 0

10 बीकानेर 90 0 30 0 4 0

11 बूंदी 31 0 10 0 4 0

12 चित्तौड़गढ़ 9 0 13 0 2 0

13 चूरू 15 0 7 0 5 0

14 दौसा 32 0 1 0 11 0

15 डीग 5 0 2 0 2 0

16 धौलपुर 16 0 1 0 4 0

17 डीडवाना 17 0 5 0 6 0

18 डूंगरपुर 8 0 4 0 0 0

19 हनुमानगढ़ 10 0 0 0 1 0

20 जयपुर 104 0 14 0 44 0

21 जयपुर 2 81 0 1 0 17 0

22 जैसलमेर 2 0 181 0 0 0

23 जालोर 10 0 7 0 1 0

24 झालावाड़ 17 0 3 0 0 0

25 झुंझुनू 55 0 1 0 5 0

26 जोधपुर 16 0 28 0 10 0

27 करौली 35 0 0 0 5 0

28 खैरथल 17 0 1 0 1 0

29 कोटा 126 0 11 0 19 0

30 कोटपुतली 49 0 15 0 22 0

31 नागौर 18 0 5 0 2 0

32 पाली 8 0 26 0 2 0

33 फलोदी 3 0 5 0 1 0

34 प्रतापगढ़ 6 0 33 0 0 0

35 राजसमंद 15 0 20 0 0 0

36 सवाई माधोपुर 45 0 9 0 2 0

37 श्री गंगानगर 20 0 7 0 0 0

38 सलूम्बर 8 0 27 0 0 0

39 सीकर 23 0 4 0 6 0

40 सिरोही 2 0 39 0 2 0

41 टोंक 45 0 0 0 7 0

42 उदयपुर 38 0 124 0 29 0