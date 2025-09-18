Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Dengue in Rajasthan : पिछले 5 साल में 75000 से ज्यादा मामले, 2025 में अब तक 1 भी मौत नहीं

Dengue in Rajasthan : राजस्थान में डेंगू के मामले बरसात में बढ़ते हैं। 2021 में सबसे ज्यादा 20,141 केस दर्ज हुए। जानें 2025 की ताजा स्थिति और रोकथाम उपाय।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 18, 2025

Dengue in Rajasthan
Dengue in Rajasthan : पिछले 5 साल में 75000 से ज्यादा मामले, 2025 में अब तक 1 भी मौत नहीं (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Dengue in Rajasthan : राजस्थान में बारिश के के साथ डेंगू का खतरनाक खतरा दस्तक देने लगता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और लोग मिलकर इस मच्छर से होने वाली बीमारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं।

पिछले कुछ सालों में राजस्थान में डेंगू के मामलों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। साल 2021 में सबसे ज्यादा 20,141 मामले सामने आए थे। इसके बाद 2022 में 12,979, 2023 में 13,924 और 2024 में 12,514 मामले दर्ज हुए। वहीं 2025 में अब तक 440 मामले दर्ज हो चुके हैं।

डेंगू का कहर, पिछले 5 सालों में: एक नजर

2021 का साल डेंगू के लिए सबसे भारी रहा, जब 20,141 मामले दर्ज हुए। इसके बाद, मामलों में कुछ कमी ज़रूर आई, लेकिन संख्या अभी भी हजारों में है।

सालडेंगू के मामले
202212,979
202313,924
202412,514
2025440 (अब तक)
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार

अगर हम पिछले 5 सालों के कुल मामलों को देखें, तो यह संख्या 75,000 से भी अधिक हो जाती है। यह दिखाता है कि डेंगू एक गंभीर समस्या है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मृत्यु दर में भारी कमी आई है।

मृत्यु दर में 91% की कमी: ये डेंगू के खिलाफ एक बड़ी जीत है।

जहां 2021 में 62 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर केवल 5 रह गई। और इस साल (2025) अब तक एक भी मौत नहीं हुई है! यह कमी स्वास्थ्य विभाग की मेहनत और जागरूकता अभियानों का नतीजा है।

जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार

डेंगू से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कई कदम उठा रहा है।

जागरूकता अभियान: गांवों और शहरों में लोगों को डेंगू के बारे में बताया जा रहा है, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है।

मच्छर नियंत्रण: हाई-रिस्क ज़ोन में मच्छरों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

टास्क फोर्स: जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठकें हो रही हैं ताकि तैयारियों का जायजा लिया जा सके।

आपकी भूमिका भी है अहम

याद रखें, डेंगू के मच्छर साफ रुके हुए पानी में पनपते हैं. इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमलों और पुरानी टंकियों को नियमित रूप से साफ करें.

साथ ही अपने बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं और सोने के समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।

मौसमी बीमारियों की स्थिति 2025

16 सितंबर 2025 तक

क्रम संख्याजिलाडेंगू (पॉजिटिव केस)मृत्युमलेरिया (पॉजिटिव केस)मृत्युचिकनगुनिया (पॉजिटिव केस)मृत्यु
1अजमेर16009050
2अलवर73014080
3बालोतरा3013010
4बांसवाड़ा11010000
5बारां3602020
6बाड़मेर470163000
7ब्यावर1203000
8भरतपुर2106020
9भीलवाड़ा6010000
10बीकानेर90030040
11बूंदी31010040
12चित्तौड़गढ़9013020
13चूरू1507050
14दौसा32010110
15डीग502020
16धौलपुर1601040
17डीडवाना1705060
18डूंगरपुर804000
19हनुमानगढ़1000010
20जयपुर1040140440
21जयपुर 281010170
22जैसलमेर20181000
23जालोर1007010
24झालावाड़1703000
25झुंझुनू5501050
26जोधपुर160280100
27करौली3500050
28खैरथल1701010
29कोटा1260110190
30कोटपुतली490150220
31नागौर1805020
32पाली8026020
33फलोदी305010
34प्रतापगढ़6033000
35राजसमंद15020000
36सवाई माधोपुर4509020
37श्री गंगानगर2007000
38सलूम्बर8027000
39सीकर2304060
40सिरोही2039020
41टोंक4500070
42उदयपुर3801240290
कुल1345086402320
Credit : rajswasthya.rajasthan.gov.in

मलेरिया भी है एक चुनौती, पर उम्मीद है

डेंगू के साथ-साथ, राजस्थान में मलेरिया भी एक चुनौती है। 2024 में 2,213 मामले सामने आए थे लेकिन इस साल 30 जून तक यह संख्या सिर्फ 263 है! यह कमी भी जागरूकता अभियानों की सफलता को दर्शाती है।

राजस्थान डेंगू के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और आंकड़े बताते हैं कि हम सही दिशा में हैं। लेकिन यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब सरकार और आम जनता मिलकर काम करें। तो, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास को स्वच्छ रखें। आपकी एक छोटी सी कोशिश, एक बड़ा बदलाव ला सकती है।

