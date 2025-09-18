Patrika LogoSwitch to English

Tricks for Teeth Whitening : पीले दांतों को कैसे बनाएं चमचमाते सफेद, आयुर्वेद और रिसर्च से जानिए

Teeth Whitening Tips : दांतों की पीली परत से छुटकारा पाएं। आयुर्वेद और वैज्ञानिक रिसर्च से जानें सरल, असरदार और प्राकृतिक तरीके चमचमाते सफेद दांतों के लिए।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 18, 2025

Tricks for Teeth Whitening
Tricks for Teeth Whitening : पीले दांतों को कैसे बनाएं चमचमाते सफेद, आयुर्वेद और रिसर्च से जानिए (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Tricks for Teeth Whitening : दांतों पर जमी पीली परत न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम करती है, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। यही वजह है कि कई लोग खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते, तस्वीरें खिंचवाने से कतराते हैं, या महंगे टूथपेस्ट और ब्लीचिंग ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। ऐसे में आयुर्वेद और वैज्ञानिक शोध कुछ बेहद आसान चीजों को दांतों के लिए वरदान मानते हैं। (Natural Teeth Whitening Remedies)

नीम: दांतों का रक्षक

आयुर्वेद में नीम को सदियों से एक प्राकृतिक औषधि माना जाता रहा है। यह मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है और दांतों से गंदगी और पीलापन दूर करता है।

वैज्ञानिकों का यह भी मानना ​​है कि नीम में मौजूद एजाडिरेक्टिन और निम्बिन जैसे यौगिक मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में कारगर होते हैं। रोज़ सुबह नीम के पत्ते चबाने या नीम से दांत साफ़ करने से कुछ ही हफ़्तों में आपके दांतों की सफ़ेदी वापस आ सकती है। यह साँसों की दुर्गंध को भी दूर कर सकता है।

पुदीना: ताजगी और चमक एक साथ

दूसरी ओर पुदीने के पत्ते न सिर्फ ताजगी देते हैं, बल्कि दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। पुदीने में मौजूद मेन्थॉल दांतों की सतह को साफ करने और बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में मदद करता है।

रोज सुबह खाली पेट पुदीने के कुछ पत्ते चबाने से न सिर्फ सांसों की दुर्गंध कम होती है, बल्कि दांतों का पीलापन भी धीरे-धीरे कम होता है।

संतरे का छिलका: नैचुरल वाइटनर

इसी तरह, संतरे के छिलके को दांतों पर हल्के हाथों से रगड़ने से, उसमें मौजूद साइट्रिक एसिड और विटामिन सी की वजह से दांतों की सतह पर जमी पीली परत हट जाती है।

अमरूद के पत्ते: प्लाक हटाने का आसान उपाय

आयुर्वेदिक ग्रंथों में, अमरूद के पत्तों को पाचन से लेकर दांतों के स्वास्थ्य तक, हर चीज के लिए फायदेमंद माना गया है। इन पत्तों में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी गुण दांतों से प्लाक हटाने में मदद करते हैं। सुबह उठते ही अमरूद के कुछ ताजा पत्ते चबाने से दांत साफ हो सकते हैं और धीरे-धीरे उनकी चमक वापस आ सकती है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

Published on:

18 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Tricks for Teeth Whitening : पीले दांतों को कैसे बनाएं चमचमाते सफेद, आयुर्वेद और रिसर्च से जानिए

