लाइफस्टाइल

Harry Potter Themed Hotel: फिल्मों से बाहर आया Hogwarts! यूरोप में बन रहा है जादुई हैरी पॉटर होटल

Harry Potter Themed hotel: हैरी पॉटर के दीवानों के लिए बड़ी खबर! यूरोप में खुलने जा रहा है दुनिया का पहला जादुई थीम वाला होटल। जानें कहां बन रहा है यह 'रियल लाइफ हॉगवर्ट्स' और क्या होंगी यहां की सपेशल फैसिलिटीज जो आपको मूवी की याद दिला देंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 22, 2025

First Harry Potter themed hotel Germany, Exterior of Harry Potter hotel at LEGOLAND.

Harry Potter Themed Hotel/ (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Harry Potter Themed hotel: जे.के. रोलिंग की जादुई दुनिया 'हैरी पॉटर' ने करोड़ों लोगों के बचपन को स्पेशल बनाया है। हम में से हर कोई कभी न कभी यह चाहता है कि काश! हमें भी हॉगवर्ट्स की तरफ से कोई लेटर मिलें या हम भी उस जादुई स्कूल में घूम सकें। अब आपको सिर्फ फिल्मों या किताबों में ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी जादू का अहसास होगा। यूरोप में दुनिया का पहला ऐसा होटल खुलने जा रहा है, जो पूरी तरह से हैरी पॉटर की थीम पर बेस्ड होगा। यह होटल जर्मनी के मशहूर LEGOLAND Deutschland Resort में बनाया जा रहा है। उन फैंस के लिए ये सपना सच होने जैसा है, जो एक रात हॉगवर्ट्स में स्पेंड करना चाहते हैं।

कहां स्थित है यह जादुई दुनिया?

यह शानदार होटल जर्मनी के गुंजबर्ग(Gunzberg) में है, जो म्यूनिख और स्टटगार्ट के बिल्कुल बीच में स्थित है। यूरोप के अन्य देश जैसे लक्जमबर्ग, फ्रांस और बेल्जियम के फैंस के लिए यहां पहुंचना बहुत आसान होगा। वही अब फैंस को इस मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए एक लंबी फ्लाइट लेकर अमरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मूवी जैसा होगा रूम्स का व्यू

इस होटल की सबसे खास बात यह है कि यहां आते ही आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म के सेट पर आए है। यहां के रूम्स को हॉगवर्ट्स के चारों हाउस (ग्रिफिंडर, स्लिदरिन, हफपफ और रेवनक्लॉ) के कलर्स और स्टाइल में डेकोरेट किया गया है। यहां तक कि रॉन वीजली के रूम वाले स्टाइल के बेड भी आपको यहां देखने को मिल सकते हैं।

कब तक खुलेगा होटल?

फैंस इस होटल के शुरू होने को लेकर काफी एक्साइटेड है। हालांकि अभी इसकी ओपनिंग की कन्फर्म डेट नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 तक इसे पर्यटकों(tourists) के लिए खोल दिया जाएगा।

कुछ अन्य जादुई जगह

अगर आप अभी से ही इस जादू को महसूस करना चाहते हैं, तो दुनिया में कुछ और भी फेमस जगह हैं:

  • द ग्राउंड कीपर कॉटेज (नॉर्थ यॉर्कशायर): यह पत्थर से बनी एक छोटी सी झोपड़ी (Cottage) है, जो आपको बिल्कुल हैग्रिड की झोपड़ी जैसी फील देता है।
  • जॉर्जियन हाउस होटल (लंदन): यहां के रूम्स आपको 'डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स' की क्लास जैसी वाइब देंगे, जहां पुरानी किताबें और जादुई कड़ाही (Cauldrons) रखी रहती हैं।
  • द बालमोरल (एडिनबर्ग): यह वही ऐतिहासिक सुइट है जहां जे.के. रोलिंग ने सीरीज की आखिरी बुक 'हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज' लिखकर पूरी की थी। इस सुइट में आपको पुराने टाइम जैसी रॉयल्टी और आज की सारी फैसिलिटीज दोनों एकसाथ मिलती है।

