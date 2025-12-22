Harry Potter Themed Hotel: फिल्मों से बाहर आया Hogwarts! यूरोप में बन रहा है जादुई हैरी पॉटर होटल

Harry Potter Themed hotel: जे.के. रोलिंग की जादुई दुनिया 'हैरी पॉटर' ने करोड़ों लोगों के बचपन को स्पेशल बनाया है। हम में से हर कोई कभी न कभी यह चाहता है कि काश! हमें भी हॉगवर्ट्स की तरफ से कोई लेटर मिलें या हम भी उस जादुई स्कूल में घूम सकें। अब आपको सिर्फ फिल्मों या किताबों में ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी जादू का अहसास होगा। यूरोप में दुनिया का पहला ऐसा होटल खुलने जा रहा है, जो पूरी तरह से हैरी पॉटर की थीम पर बेस्ड होगा। यह होटल जर्मनी के मशहूर LEGOLAND Deutschland Resort में बनाया जा रहा है। उन फैंस के लिए ये सपना सच होने जैसा है, जो एक रात हॉगवर्ट्स में स्पेंड करना चाहते हैं।