Signs of Liver Damage : शरीर में दिखने वाले ये बदलाव हो सकते हैं लिवर खराब होने के संकेत

Signs of Liver Damage : लिवर हमेशा अपने बारे में शोर नहीं मचाता। ज्यादातर लोग तो तभी इसके बारे में सोचते हैं जब कोई दिक्कत होने लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि लिवर हमारे शरीर का अपना डिटॉक्स सेंटर है। ये हमारे खून से गंदगी और टॉक्सिन्स को साफ करता है, फैट तोड़ता है, ऊर्जा जमा करके रखता है और शरीर को ठीक से चलने में मदद करता है।
समस्या ये है कि जब लिवर मुसीबत में होता है तो वो अलार्म नहीं बजाता। बल्कि, हल्की-सी फुसफुसाहट करता है। कुछ ऐसे छोटे-छोटे संकेत देता है, जिन्हें हम अक्सर थकान या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर आप रात भर अच्छी नींद लेने के बाद भी हमेशा थके रहते हैं तो आपका लिवर खतरे का संकेत हो सकता है। सुस्त लिवर विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से छानने के लिए संघर्ष करता है, जिससे आपका शरीर जरूरत से ज्यादा काम कर सकता है।
क्या आपको लगातार थकावट महसूस होती है? यह सिर्फ तनाव नहीं है। कभी-कभी, आपका लिवर कह रहा होता है मुझे आराम चाहिए।
क्या आपने गौर किया है कि आपका खाना-पानी तो पहले जैसा ही है, फिर भी वजन बढ़ रहा है? इसका कारण आपका लिवर हो सकता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो उसे फैट को तोड़ने में दिक्कत होती है। नतीजा चर्बी पेट के आस-पास जमने लगती है।
ये अक्सर नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) में देखा जाता है, जो आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है हमारी बैठे-बैठे वाली लाइफस्टाइल और ज्यादा प्रोसेस्ड (पैक्ड) खाना।
भोजन के बाद बार-बार पेट फूलना, अपच या मतली आना पित्त के खराब उत्पादन से जुड़ा हो सकता है। लिवर वसा को पचाने में मदद के लिए पित्त बनाता है। अगर यह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपकी आंत को इसका असर महसूस होता है।
त्वचा का पीला पड़ना या आंखों के सफेद भाग का हल्का पीला पड़ना (पीलिया) लिवर का एक सामान्य संकेत है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म परिवर्तन जैसे त्वचा में खुजली, मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं, या लगातार मुंहासे कभी-कभी लिवर के तनाव से जुड़े हो सकते हैं।
क्या कभी आपको लगता है कि दिमाग साफ काम नहीं कर रहा? छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं या किसी चीज पर ध्यान लगाने में दिक्कत होती है? इसका एक कारण लिवर भी हो सकता है। जब लिवर सुस्त हो जाता है, तो खून में गंदगी और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ये धीरे-धीरे दिमाग पर असर डालते हैं और आपकी सोचने-समझने की ताकत कम कर सकते हैं।
अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं, तो लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे-धीरे ये फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है।
फास्ट फूड, फ्रोजन खाना, पैक्ड स्नैक्स और रिफाइंड चीनी से भरी चीज़ें भी लिवर के लिए नुकसानदेह हैं। ये फैटी लिवर को बढ़ावा देती हैं, जो अब कई देशों में बहुत आम हो चुकी है।
ज्यादा मीठा जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक या मीठी कॉफी भी लिवर के लिए खतरनाक है। अतिरिक्त शुगर लिवर में फैट बनकर जमा हो जाती है, जिससे सूजन और नुकसान हो सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।