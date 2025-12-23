सैयारा के बाद स्टार Ahaan Panday की लाइफ में बदली ये चीजें, संपत्ति से लेकर स्टाइल तक

Ahaan Panday income sources|फोटो सोर्स – ahaanpandayy/Instagram
Ahaan Panday Birthday: आज 23 दिसंबर 1997 को जन्मे अहान पांडे 28 साल के हो गए हैं। यहां तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। एक फिल्म ने न सिर्फ उन्हें खास पहचान दिलाई, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी, लाइफस्टाइल और पर्सनल ब्रांड वैल्यू को भी पूरी तरह बदल दिया है, जहां पहले वह यंग सोशल मीडिया फेस के तौर पर जाने जाते थे, वहीं अब उनकी संपत्ति, रहन-सहन और खासतौर पर उनका फैशन सेंस सुर्खियों में है। ‘सैयारा’ के बाद अहान पांडे की लाइफ में आए ये बदलाव बताते हैं कि कैसे एक सही मौका किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।
अहान पांडे फिल्मी बैकग्राउंड से जरूर आते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ “स्टार किड” तक सीमित नहीं रखा। वह बिजनेसमैन चिक्की पांडे और फिटनेस कोच व लेखिका डीन पांडे के बेटे हैं। अभिनेता चंकी पांडे उनके चाचा हैं, जबकि एक्ट्रेस अनन्या पांडे उनकी चचेरी बहन हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे उनकी सगी बहन हैं।पढ़ाई की बात करें तो अहान ने मुंबई के ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से ललित कला, सिनेमाई कला, फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में ग्रेजुएशन किया।
अहान ने सीधे हीरो बनकर एंट्री नहीं ली। उन्होंने पहले इंडस्ट्री को करीब से समझा। फ्रीकी अली, रॉक ऑन 2, द रेलवे मेन और मर्दानी 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। यही अनुभव आगे चलकर उनके एक्टिंग करियर की मजबूत नींव बना।‘सैयारा’ उनकी बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म है, और जिस तरह से फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसने साफ कर दिया है कि अहान लंबी रेस के घोड़े हैं।
अहान सिर्फ अभिनेता नहीं हैं। उन्हें म्यूजिक, डायरेक्शन, डांस और फैशन में भी गहरी रुचि है। इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स और डिजिटल कल्चर से भी उनका खास लगाव है। यही वजह है कि उनका स्टाइल और पर्सनैलिटी आज के यंग ऑडियंस से तुरंत कनेक्ट करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्मी डेब्यू से पहले भी अहान मॉडलिंग और सोशल मीडिया के जरिए अच्छी-खासी कमाई कर रहे थे। कहा जाता है कि वह पहले ही 30–35 लाख रुपये महीने कमा रहे थे। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अहान या उनके परिवार की ओर से नहीं की गई है।
अहान मुंबई में अपने माता-पिता के साथ एक बेहद लग्जरी और खूबसूरत घर में रहते हैं। यह चार मंज़िला बंगला कई बड़े फंक्शन्स का गवाह रहा है, जिसमें उनकी बहन अलाना पांडे की ड्रीम वेडिंग भी शामिल है। अलाना अपने यूट्यूब चैनल पर इस घर की झलक पहले ही दिखा चुकी हैं।दिलचस्प बात यह है कि अहान का यह घर Amazon Prime Video की लाइफस्टाइल सीरीज The Tribe में भी नजर आ चुका है, जहां इसकी मॉडर्न और क्लासी डिजाइन ने दर्शकों का ध्यान खींचा।
‘सैयारा’ फेम अहान पांडे जानते हैं कि कम एलिमेंट्स में भी स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। उनकी लूज़-फिट डेनिम जींस के साथ छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग टेक्सचर डिटेल्स और लुक को बैलेंस करते चंकी, बैगी बूट्स उनका सिग्नेचर बन चुके हैं। ओवरडू किए बिना कूल दिखने की यही समझ उनके स्ट्रीट स्टाइल को अलग बनाती है, और यही वजह है कि देशभर के यंग फैशन लवर्स उन्हें तेजी से अपना स्टाइल इंस्पिरेशन मानने लगे हैं।
अहान पांडे इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी झलक फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। वह अक्सर मौज-मस्ती, ट्रैवल, दोस्तों के साथ बिताए पल और अपने कूल फैशन सेंस की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट @ahaanpandayy पर फिलहाल करीब 77 पोस्ट, 2.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और 421 फॉलोइंग हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी का साफ सबूत है। खास बात यह है कि ‘सयारा’ मूवी से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है, चाहे पहचान हो, फैन फॉलोइंग या फिर लाइफस्टाइल, हर तरफ उन्हें जबरदस्त प्यार और अटेंशन मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य