सैयारा के बाद स्टार Ahaan Panday की लाइफ में बदली ये चीजें, संपत्ति से लेकर स्टाइल तक

Ahaan Panday Birthday: आज 23 दिसंबर 1997 को जन्मे अहान पांडे 28 साल के हो गए हैं। यहां तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। एक फिल्म ने न सिर्फ उन्हें खास पहचान दिलाई, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी, लाइफस्टाइल और पर्सनल ब्रांड वैल्यू को भी पूरी तरह बदल दिया है, जहां पहले वह यंग सोशल मीडिया फेस के तौर पर जाने जाते थे, वहीं अब उनकी संपत्ति, रहन-सहन और खासतौर पर उनका फैशन सेंस सुर्खियों में है। ‘सैयारा’ के बाद अहान पांडे की लाइफ में आए ये बदलाव बताते हैं कि कैसे एक सही मौका किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।