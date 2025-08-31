‘Saiyaara’ की हीरोइन के लिए Ahaan Panday ने मांगी थी दुआ? वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल

Ahaan Panday: यश राज फिल्म्स की फिल्म 'Saiyaara' इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा सरप्राइज बनकर उभरी थी। फिल्म ने रिलीज के साथ ही लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ, और अहान पांडे और अनीत पड्डा भी इससे रातों-रात मशहूर हो गए। हाल ही में अनीत पड्डा ने अपनी फिल्म को लेकर खुलकर बात करते हुए इससे जुड़ा एक अनसुना किस्सा सुनाया।
अनीत ने Saiyaara' के ऑडिशन से जुड़ा किस्सा बताते हुए कहा, "जब मैं 'Saiyaara' के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब अहान मुझे माउंट मैरी चर्च लेकर गए थे और हम दोनों ने वहां एक कैंडल जलाई थी। फिर गाड़ी में आकर बैठ गए थे। मैंने उससे पूछा था कि तुमने भगवान से क्या इच्छा मांगी? उसने मेरी ओर देखकर मुझसे पूछा कि मैंने क्या विश मांगी? फिर एक हफ्ते बाद मुझे उसका कॉल आता है, इमोशनल होकर उसने बोला आपको 'Saiyaara' में रोल मिल चुका है। तब जाकर अहान ने कहा कि बिल्कुल मैंने यही विश किया था कि तुम्हें वो रोल मिल जाए।"
बता दें कि अनीत के इस खुलासे के बाद अहान और अनीत के फैंस बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर इस किस्से की खूब चर्चा हो रही है। कई फैंस ने कमेंट करते हुए कहा कि अहान और अनीत की दोस्ती बहुत प्यारी है और वे दोनों एकसाथ बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं, कुछ फैंस ने यह भी कहा कि अहान और अनीत के बीच कुछ और भी है और वे दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है।
दरअसल, फिल्म 'Saiyaara' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें अहान पांडे ने एक विद्रोही संगीतकार की भूमिका निभाई है, जबकि अनीत पड्डा ने एक गीतकार की भूमिका निभाई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए थे। साथ ही अहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ही युवा कलाकार हैं और उन्होंने बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली है।