‘Saiyaara’ की हीरोइन के लिए Ahaan Panday ने मांगी थी दुआ? वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल

अनीत ने Saiyaara' के ऑडिशन से जुड़ा किस्सा बताते हुए कहा, "जब मैं 'Saiyaara' के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब अहान मुझे माउंट मैरी चर्च लेकर गए थे और हम दोनों ने वहां एक कैंडल जलाई थी। फिर गाड़ी में आकर बैठ गए थे। मैंने उससे पूछा था कि तुमने भगवान से क्या इच्छा मांगी? उसने मेरी ओर देखकर मुझसे पूछा कि मैंने क्या विश मांगी? फिर एक हफ्ते बाद मुझे उसका कॉल आता है, इमोशनल होकर उसने बोला आपको 'Saiyaara' में रोल मिल चुका है। तब जाकर अहान ने कहा कि बिल्कुल मैंने यही विश किया था कि तुम्हें वो रोल मिल जाए।"