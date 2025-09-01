Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 की कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी, घर में मचा बवाल

Bigg Boss 19 captaincy Update: 'बिग बॉस 19' में उस वक्त भूचाल आ गया जब कैप्टन कुनिका ने अचानक ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। कुनिका के इस फैसले से घर में बवाल मच गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 01, 2025

Bigg Boss 19 की कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी, घर में मचा बवाल
Bigg Boss 19 की कैप्टेंसी पर बहस(फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार हंसी-मजाक, मनोरंजन और ड्रामे से भरपूर रहा। रविवार यानी 31 अगस्त के एपिसोड में, सलमान खान ने घरवालों को यह कहकर चौंका दिया कि इस हफ्ते कोई भी बेघर नहीं होगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कप्तान कुनिका सदानंद और अन्य घरवालों के बीच मनमुटाव ने समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया।

कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी

बता दें कि 'वीकेंड का वार' एपिसोड में कुनिका सदानंद ने बदतमीजी के आरोपों के बाद अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। एपिसोड की शुरुआत बसीर अली द्वारा कुनिका पर निराशा जताने से हुई, क्योंकि कुनिका ने उन्हें नेतृत्व के लिए काबिल नहीं समझा था। इसके बाद बसीर और कुनिका के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद कुनिका ने ड्रामा करते हुए कहा, "मैं इसी पल से अपनी कप्तानी पद से इस्तीफा देती हूं। अगर वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मैं इसे छोड़ रही हूं।"

अब कोई निर्देश नहीं देंगी

कुनिका ने आगे ये भी कहा कि वो अब कोई निर्देश नहीं देंगी या खाना नहीं बनाएंगी, और नया कप्तान चुनने का फैसला घरवालों पर छोड़ देंगी। कुनिका के इस्तीफे का मतलब यह भी था कि वह कप्तानी के साथ मिलने वाली इम्यूनिटी छोड़ने को तैयार थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है और आरोप लगाया कि उनके साथी कंटेस्टेंटस ने उन्हें अस्थिर और पक्षपाती बताया है।

दरअसल तनाव तब और बढ़ गया जब कुनिका का फरहाना से भी झगड़ा हो गया। एक पल ऐसा भी आया जब कुनिका ने फरहाना से कहा, "टॉक टू माय हैंड," जिस पर फरहाना ने करारा जवाब दिया, "अपनी उम्र का फायदा मत उठाओ।" कई कंटेस्टेंटस, खासकर अमाल मलिक ने दावा किया कि कुनिका अक्सर ऐसा व्यवहार करती थीं जैसे कि घर के काम को संभालने में केवल वही सक्षम हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया।

इस हफ्ते के टॉपिक

होस्ट सलमान खान ने इस हफ्ते के टॉपिक 'द वर्डिक्ट रूम' के रूप में एक नया ट्विस्ट पेश किया। कंटेस्टेंट को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह इस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, और ज्यादातर घरवालो ने तान्या मित्तल को चुना, जबकि अशनूर कौर को भी नामांकित किया गया। एपिसोड ने न केवल कुनिका के इमोशन को उजागर किया, बल्कि घर के अंदर सुलग रही सत्ता की लड़ाई को भी दिखाया। अब आने वाला हफ्ता बताएगा कि नया कप्तान कौन होगा और किसे नॉमिनेट किया जाएगा।

