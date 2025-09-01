Bigg Boss 19 की कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी, घर में मचा बवाल

होस्ट सलमान खान ने इस हफ्ते के टॉपिक 'द वर्डिक्ट रूम' के रूप में एक नया ट्विस्ट पेश किया। कंटेस्टेंट को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह इस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, और ज्यादातर घरवालो ने तान्या मित्तल को चुना, जबकि अशनूर कौर को भी नामांकित किया गया। एपिसोड ने न केवल कुनिका के इमोशन को उजागर किया, बल्कि घर के अंदर सुलग रही सत्ता की लड़ाई को भी दिखाया। अब आने वाला हफ्ता बताएगा कि नया कप्तान कौन होगा और किसे नॉमिनेट किया जाएगा।