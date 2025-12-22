Christmas Party Makeup 2025: इस क्रिसमस नॉर्मल लुक नहीं, ‘ब्लश बॉम्बिंग’ और ‘फ्रॉस्टेड आईज’ से बढ़ाएं ग्लैमर

Christmas makeup look 2025/ (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Christmas Party Makeup 2025: ईयर एन्ड का सबसे शानदार फेस्टिवल यानी क्रिसमस बस आने ही वाला है। चाहे ऑफिस की सीक्रेट सांता पार्टी हो या दोस्तों के साथ नाइट आउट, हर कोई चाहता है कि उसकी एंट्री सबसे अलग और खास हो। साल 2025 का मेकअप ट्रेंड 'नेचुरल ग्लो' और 'बोल्ड कलर्स' का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नॉर्मल से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहती है, तो हैवी मेकअप को कहें बाय-बाय। क्योंकि इस बार मार्केट में 'बटर स्किन' और 'ग्राफिक लाइनर्स' जैसे मेकअप लुक ट्रेंड्स कर रहै हैं। आइए जानते हैं वो लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स, जो आपको इस क्रिसमस पार्टी सबसे अलग बना सकते हैं।
इस साल क्रिसमस पार्टी पर क्लासिक रेड के जगह डीप वाइन और बेरी कलर्स का ट्रेंड छाया हुआ है। 2025 में मैट फिनिश से ज्यादा हाई-शाइन और ग्लॉसी लिप्स ट्रेंड में हैं। वहीं अगर आप ज्यादा बोल्ड लुक नहीं चाहती है, तो लिपस्टिक को लगाकर थोड़ा उंगलियों से ब्लेंड कर लें। यह बहुत ही सॉफ्ट और मॉडर्न लुक देता है।
इस विंटर क्रिसमस पार्टी में अपनी आंखों को स्नो क्वीन जैसा लुक भी दे सकती है। सिल्वर, शैम्पेन और पेस्टल कलर्स के मेटैलिक आईशैडो इस सीजन बहुत पॉपुलर हो रहा है। आंखों के इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा सिल्वर हाइलाइटर लगाने से आपकी आंखें बड़ी और ज्यादा फ्रेश दिखती है।
आज का टाइम हैवी फाउंडेशन मेकअप का नहीं है। बल्कि इस क्रिसमस बटर स्किन ट्रेंड कर रही है, जिसमें फेस अंदर से ग्लो करता है और बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड दिखता है। इसमें आप फाउंडेशन की जगह BB क्रीम या स्किन टिंट का यूज कर सकती है। गालों और नाक की टिप पर भी क्रीम हाइलाइटर लगाएं, जिससे नाइट पार्टी में आपकी स्किन ग्लो करती है।
2025 में ब्लश का यूज सिर्फ गालों तक ही नहीं रह गया है। गालों से लेकर आंखों के कॉर्नर्स तक ब्लश लगाने का ट्रेंड जिसे 'Blush Bombing' कहते हैं। ये नया ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप इसमें कोल्ड गर्ल लुक लेना चाहती है तो पिंक या रोजी शेड्स चुन सकती है।
अगर आप इस क्रिसमस अपनी आंखों के साथ कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो इस बार ब्लैक लाइनर को अपनी मेकअप किट से दूर कर दें। और वहीं एमरल्ड ग्रीन (Emerald Green) या शाइनिंग गोल्ड लाइनर से अपनी आंखों को विंग्ड लुक दे सकती है। फिर लाइनर के लास्ट में छोटे-छोटे स्टोन या बीड्स लगाकर आखों को सजाना इस साल का सबसे बड़ा पार्टी हिट है।
