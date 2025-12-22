Christmas Party Makeup 2025: इस क्रिसमस नॉर्मल लुक नहीं, ‘ब्लश बॉम्बिंग’ और ‘फ्रॉस्टेड आईज’ से बढ़ाएं ग्लैमर

Christmas Party Makeup 2025: ईयर एन्ड का सबसे शानदार फेस्टिवल यानी क्रिसमस बस आने ही वाला है। चाहे ऑफिस की सीक्रेट सांता पार्टी हो या दोस्तों के साथ नाइट आउट, हर कोई चाहता है कि उसकी एंट्री सबसे अलग और खास हो। साल 2025 का मेकअप ट्रेंड 'नेचुरल ग्लो' और 'बोल्ड कलर्स' का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नॉर्मल से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहती है, तो हैवी मेकअप को कहें बाय-बाय। क्योंकि इस बार मार्केट में 'बटर स्किन' और 'ग्राफिक लाइनर्स' जैसे मेकअप लुक ट्रेंड्स कर रहै हैं। आइए जानते हैं वो लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स, जो आपको इस क्रिसमस पार्टी सबसे अलग बना सकते हैं।