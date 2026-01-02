अंकल जॉन: ‘नन्हे मुन्ने बच्चे…’ का वो चेहरा जिसकी मुस्कान कभी बूढ़ी नहीं हुई

अंकल जॉन का असली नाम डेविड अब्राहम चेउलकर था। उनका जन्म 21 जून, 1909 को महाराष्ट्र के ठाणे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका और उनके परिवार का ताल्लुक एक यहूदी समुदाय से था। डेविड के पिता जो खुद रेलवे में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा डेविड वकील बने। लेकिनपाने पिता की सोच के विपरीत डेविड की रूचि तो वेटलिफ्टिंग और स्पोर्ट्स में थी। इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस और कुश्ती की प्रैक्टिस भी करते थे। इतना ही नहीं उन्होंने कई बार वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और कई बार जीते भी। कम उम्र में डेविड के पिता का साया उनके सिर से उठ गया और पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया। मगर साथ-साथ अपने शौक को भी समय देते रहे। क़ानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था शायद इसीलिए कई महीनों के बाद भी उनको कोई केस नहीं मिला। स्पोर्ट्स के जरिये उनको पहचान तो मिली, लेकिन जीने के लिए सिर्फ पहचान ही नहीं पैसा भी जरूरी था। और फिर शुरू हुआ रंगमंच का सफर।