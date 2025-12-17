Healthy Fats for Heart: बटर-चीज खाकर भी दिल रहेगा फिट? नई रिसर्च में खुलासा, जानें कितनी मात्रा में लेना है सही

बटर और चीज सेहत के लिए पूरी तरह खराब नहीं हैं, लेकिन मात्रा सबसे ज़रूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कुल सैचुरेटेड फैट आपकी डेली कैलोरी का 10% से कम होना चाहिए। आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि बटर 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) और चीज 20-30 ग्राम से ज्यादा रोज न लें। हफ्ते में 3-4 दिन थोड़ी मात्रा में बटर या चीज खाना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, खासकर अगर आपकी डाइट में सब्जियां, फल और फाइबर भरपूर हों। हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या मोटापे वाले लोगों को मात्रा और कम रखनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।