Healthy Fats for Heart: बटर-चीज खाकर भी दिल रहेगा फिट? नई रिसर्च में खुलासा, जानें कितनी मात्रा में लेना है सही

Healthy Fats for Heart (Photo- freepik)
Healthy Fats for Heart: अगर आप अपनी सेहत को लेकर सजग हैं, तो आपने भी कभी न कभी ये सुना होगा कि दिल को स्वस्थ रखना है तो मक्खन और चीज छोड़ दो। सालों से सैचुरेटेड फैट को हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। इसी डर की वजह से बहुत से लोग डेयरी प्रोडक्ट्स से दूरी बना लेते हैं, भले ही बाकी लाइफस्टाइल ठीक हो। लेकिन अब हेल्थ रिसर्च इस सोच को थोड़ा बदल रही है।
पहले माना जाता था कि सैचुरेटेड फैट खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन नई स्टडीज बताती हैं कि हर इंसान पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। हेल्थ जर्नल्स में छपी रिसर्च के मुताबिक, जो लोग पहले से हेल्दी हैं, जिनका वजन, ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल में है। उनके लिए सिर्फ सैचुरेटेड फैट कम करने से हार्ट अटैक का खतरा अपने आप कम नहीं हो जाता। हां, जिन्हें पहले से हार्ट की बीमारी या ज्यादा रिस्क है, उन्हें जरूर सावधानी रखनी चाहिए।
हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मक्खन और चीज़ को एक ही नजर से देखना सही नहीं है। चीज में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो फैट के असर को थोड़ा बैलेंस कर देता है। इसी वजह से कई लोगों में चीज खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। मक्खन शुद्ध फैट होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में लेने पर यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। यानी हेल्थ के मामले में सिर्फ कितना फैट नहीं, बल्कि किस तरह का खाना और किस रूप में खा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है।
हेल्थ रिसर्च ये साफ कहती है कि दिल की बीमारी सिर्फ सैचुरेटेड फैट से नहीं होती। खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं। कई स्टडीज में ये भी सामने आया है कि दही और फर्मेंटेड चीज जैसे डेयरी फूड्स दिल के लिए नुकसानदायक नहीं, बल्कि कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकते हैं।
डेयरी पूरी तरह छोड़ने से शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो सकती है। लोग अक्सर उसकी जगह रिफाइंड कार्ब्स या मीठा खाना शुरू कर देते हैं। इससे वजन और ब्लड शुगर दोनों बिगड़ सकते हैं।
बटर और चीज सेहत के लिए पूरी तरह खराब नहीं हैं, लेकिन मात्रा सबसे ज़रूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कुल सैचुरेटेड फैट आपकी डेली कैलोरी का 10% से कम होना चाहिए। आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि बटर 1 छोटी चम्मच (5 ग्राम) और चीज 20-30 ग्राम से ज्यादा रोज न लें। हफ्ते में 3-4 दिन थोड़ी मात्रा में बटर या चीज खाना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, खासकर अगर आपकी डाइट में सब्जियां, फल और फाइबर भरपूर हों। हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या मोटापे वाले लोगों को मात्रा और कम रखनी चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल