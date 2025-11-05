Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Virat Kohli Diet Plan: फिटनेस के दीवाने विराट की थाली में नहीं मिलता तला हुआ खाना, 90% बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड्स

Virat Kohli Diet Plan: विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं।लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर उनकी फिटनेस का राज क्या है। आइए जानें उनके डाइट के बारे में, जो उन्हें दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 05, 2025

Virat Kohli diet plan,Virat Kohli fitness secrets,Virat Kohli food habits,

Virat Kohli fitness secrets|फोटो सोर्स – virat.kohli/Instagram

Virat Kohli Diet Plan: विराट कोहली आज 5 नवंबर को अपना 37वां जन्मदिन मनाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट न सिर्फ मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर उनकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है। विराट ने अपने फैंस को अपने डाइट प्लान के बारे में बताया। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र किया। इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि आखिर कोहली का डाइट प्लान कैसा है, जिससे वह हमेशा फिट और एनर्जेटिक बने रहते हैं।

सख्त डाइट प्लान के बारे में खुलकर बताया- इंटरव्यू

विराट खुद मानते हैं कि फिटनेस सिर्फ जिम जाने से नहीं आती, बल्कि खाने की आदतें उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। पिछले साल अप्रैल में Star Sports को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सख्त डाइट प्लान के बारे में खुलकर बताया ।

90% खाने में सिर्फ स्टीम या बॉयल्ड फूड होता है

विराट ने कहा था “मेरे खाने का 90 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ स्टीम या बॉयल्ड फूड से बना होता है। मैं मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाता। सिर्फ नमक, काली मिर्च और नींबू बस इतना ही। मुझे खाने के स्वाद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो हेल्दी होना चाहिए।”वो बताते हैं कि उन्हें सलाद पसंद है, लेकिन सिर्फ हल्के ड्रेसिंग के साथ। उनके मुताबिक,“हर कोई जिम जाकर मेहनत कर सकता है, लेकिन जब बात खाने की आती है, तो वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। क्योंकि हमारे स्वाद और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा है। मन कुछ चाहता है और शरीर कुछ और मांगता है। इस पर काबू पाना ही असली फिटनेस है।”

उबला खाना और सादी डाइट से बनाए रखते हैं एनर्जी


विराट कोहली ने खुलासा किया कि वे दूध, पनीर और मसालेदार खाने से दूरी बनाकर उबली हुई सब्जियों को अपनी डाइट का अहम हिस्सा बनाते हैं। वे ज्यादातर सब्जियां स्टीम या बॉयल करके खाते हैं और स्वाद के लिए सिर्फ थोड़ा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सेहत स्वाद से कहीं ज्यादा मायने रखती है।

बैलेंस डाइट है जरुरी


विराट का मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करता है, तो उसे अपने शरीर की जरूरतों को समझना पड़ता है जैसे विटामिन्स, हाइड्रेशन और प्रोटीन की मात्रा। एक बार जब ये बैलेंस मिल जाए, तो बस कन्सिस्टेंसी यानी दोहराव ही सबसे जरूरी चीज है।

ये भी पढ़ें

Virat Kohli Weight Loss: जिस चावल को लोग मानते हैं मोटापे का कारण, उसी को डाइट में शामिल कर विराट कोहली ने घटाया वजन!
स्वास्थ्य
Virat Kohli Cryptic Post

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 09:50 am

Hindi News / Lifestyle News / Virat Kohli Diet Plan: फिटनेस के दीवाने विराट की थाली में नहीं मिलता तला हुआ खाना, 90% बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Tea In Winter: सर्दी – खांसी होने पर क्या आप भी पीते हैं अधिक चाय? एक्सपर्ट से जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

tips for drinking tea in winter, Hot tea benefits during cold weather, Winter wellness drinks,
लाइफस्टाइल

Anjeer Benefits: सर्दियों में अंजीर का सेवन हड्डियों के लिए है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए इसके अन्य सेहत लाभ

figs benefits, anjeer benefits, anjeer benefits in hindi, anjeer khane ke fayde,
लाइफस्टाइल

टेलीग्राम के CEO 18 घंटे रहते हैं भूखे ? No-Alcohol Rule करते हैं फॉलो, हेल्दी रहने के लिए देखिए और क्या करते हैं

Pavel Durov No-Alcohol Rule
लाइफस्टाइल

Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

relationship tips for couples,Priyanka Chopra candidly recounted ,Priyanka Chopra relationship advice
रिलेशनशिप

Raw Papaya Vs Ripe Papaya: कौन रख सकता है स्कैल्प को हेल्दी और बालों को झड़ने से दूर?

Raw Papaya Vs Ripe Papaya , hair carev tips ,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.