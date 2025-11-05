Virat Kohli Diet Plan: फिटनेस के दीवाने विराट की थाली में नहीं मिलता तला हुआ खाना, 90% बॉयल्ड और स्टीम्ड फूड्स

विराट ने कहा था “मेरे खाने का 90 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ स्टीम या बॉयल्ड फूड से बना होता है। मैं मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाता। सिर्फ नमक, काली मिर्च और नींबू बस इतना ही। मुझे खाने के स्वाद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो हेल्दी होना चाहिए।”वो बताते हैं कि उन्हें सलाद पसंद है, लेकिन सिर्फ हल्के ड्रेसिंग के साथ। उनके मुताबिक,“हर कोई जिम जाकर मेहनत कर सकता है, लेकिन जब बात खाने की आती है, तो वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। क्योंकि हमारे स्वाद और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा है। मन कुछ चाहता है और शरीर कुछ और मांगता है। इस पर काबू पाना ही असली फिटनेस है।”