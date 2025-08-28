Virat Kohli Weight Loss: जिस चावल को लोग मानते हैं मोटापे का कारण, उसी को डाइट में शामिल कर विराट कोहली ने घटाया वजन!

Rice For Weight Loss: आजकल कई लोग बढ़त वजन से परेशान हैं। परेशानी की बात ये भी है कि मोटापा अकेला नहीं आता है। अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसे में लोग वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं। इस डाइटिंग जर्नी में लोग सबसे पहले अपनी डाइट से चालव को हटा देते हैं। लोगों का मानना है कि चावल में ज्यादा कैलोरी होने के कारण ये तेजी से वजन को बढ़ाता है। लोकिन, ऐसा नहीं है। विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बताया कि कैसे, विराट कोहली ने चावल खाकर भी अपना वजन कम कर लिया। आइए जानते हैं विराट कोहली का वेट लॉस सीक्रेट।
विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन, उसे और ज्यादा निखारने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो की मदद ली थी। रयान ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया कि कैसे वजन घटाया जाए और खुद को फिट कैसे रखें। उन्होंने वजन ना बढ़ाने वाले चावल के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं कि फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो ने बताया कि आपको पतला होने के लिए चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 से 92 के बीच होता है। ऐसे में हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला चावल खाना चाहिए। रयान फर्नांडो ने बताया कि स्लिम और फिट रहने के लिए चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है. बस सही मात्रा और सही किस्म का चावल चुनना जरूरी है.
न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो के मुताबिक, शाम 6 बजे के बाद चावल और कार्बोहाइड्रेट्स लेना सही नहीं है। अगर आप भी वजन घटाना है चाहते हैं तो डिनर में हल्की सब्जियां और थोड़ा प्रोटीन सबसे अच्छा ऑप्शन है।