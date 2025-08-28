Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Virat Kohli Weight Loss: जिस चावल को लोग मानते हैं मोटापे का कारण, उसी को डाइट में शामिल कर विराट कोहली ने घटाया वजन!

Tips For Weight Loss: चावल में स्टार्च और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लोग वेटलॉस जर्नी के दौरान इसे खाने से बचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चालव खाकर भी वजन घटाया जा सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Aug 28, 2025

Virat Kohli Weight Loss, virat kohli, rice for weightloss, how to reduce weight,
चावल खाकर भी घट सकता है वजन। Image Source: Virat Kohli Instagram)

Rice For Weight Loss: आजकल कई लोग बढ़त वजन से परेशान हैं। परेशानी की बात ये भी है कि मोटापा अकेला नहीं आता है। अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसे में लोग वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं। इस डाइटिंग जर्नी में लोग सबसे पहले अपनी डाइट से चालव को हटा देते हैं। लोगों का मानना है कि चावल में ज्यादा कैलोरी होने के कारण ये तेजी से वजन को बढ़ाता है। लोकिन, ऐसा नहीं है। विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बताया कि कैसे, विराट कोहली ने चावल खाकर भी अपना वजन कम कर लिया। आइए जानते हैं विराट कोहली का वेट लॉस सीक्रेट।

विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया वेट लॉस टिप (Virat Kohli's Nutritionist Gives Weight Loss Tip)

विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन, उसे और ज्यादा निखारने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो की मदद ली थी। रयान ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया कि कैसे वजन घटाया जाए और खुद को फिट कैसे रखें। उन्होंने वजन ना बढ़ाने वाले चावल के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं कि फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए?

ये भी पढ़ें

Dog Saliva Health Risks: कुत्तों के काटने से नहीं, इनके यूरिन, लार… से होती हैं इतनी सारी खतरनाक बीमारियां, बरतें सावधानी
स्वास्थ्य
Dog Saliva Health Risks

वजन घटाने के लिए कौन सा चावल खाएं? (Which Rice Should Be Eaten For Weight Loss)

विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो ने बताया कि आपको पतला होने के लिए चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 से 92 के बीच होता है। ऐसे में हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला चावल खाना चाहिए। रयान फर्नांडो ने बताया कि स्लिम और फिट रहने के लिए चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है. बस सही मात्रा और सही किस्म का चावल चुनना जरूरी है.

खाने का सही समय (Right Time For Eating)

न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो के मुताबिक, शाम 6 बजे के बाद चावल और कार्बोहाइड्रेट्स लेना सही नहीं है। अगर आप भी वजन घटाना है चाहते हैं तो डिनर में हल्की सब्जियां और थोड़ा प्रोटीन सबसे अच्छा ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें

Antibiotics Side Effects: एंटीबायोटिक्स खाना कितना खतरनाक, 23 हजार लोगों पर की गई नई शोध में खुलासा
स्वास्थ्य
Antibiotics side effects, Are antibiotics dangerous, New study on antibiotics ,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

Updated on:

28 Aug 2025 05:32 pm

Published on:

28 Aug 2025 05:31 pm

Hindi News / Health / Virat Kohli Weight Loss: जिस चावल को लोग मानते हैं मोटापे का कारण, उसी को डाइट में शामिल कर विराट कोहली ने घटाया वजन!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.